Kadıköy Belediyesi Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’ndeki kısa film atölyesi öğrencileri, kadına şiddeti konu alan kısa film çekti

Dilara ÇETİN – Nurseda ŞİLFELER

Rasimpaşa Sosyal Hizmetler Merkezi’ndeki kısa film kursuna katılan öğrencilerin hazırladığı “Kadına Şiddete Beş Bin Veriyorlarmış” başlıklı kısa filmin galası, 22 Haziran Cumartesi günü 19.00’da Tasarım Atölyesi Kadıköy’ün ev sahipliğinde yapılacak.

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Rasimpaşa Sosyal Hizmetler Merkezi’nin katkılarıyla düzenlenecek olan “Kadına Şiddete Beş Bin” adlı kısa filmin yönetmenliğini ve yapımcılığını Mustafa Haktanır üstlendi. Başrol oyuncuları Elit Andaç Çam ve Fırat Bozan’ın da bulunduğu on bir kişilik ekip gösterim için gün sayıyor. Kursiyer ve gönüllülerin oluşturduğu ekipte, bazı oyuncular kursiyerlerin ailelerinden seçildi.

TAK’ta gerçekleşecek gala ile kadına şiddeti sahneye taşıyan ekip sosyal anlamda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Filmin sanat yönetmeni Zeynep İlkcan Gözcüoğlu filmin amacını “Gerçek olaylardan esinlenerek, tüm ekibin bir şeyler kattığı bir senaryo oluşturduk. Sanatçının ülkemizdeki durumunu kara komik halini anlatarak modern sanatı eleştirirken kadını vurgulayıp bir konu yaratmaya çalıştık.” şeklinde açıkladı.

Rasimpaşa Sosyal Hizmetler Merkezi’ndeki kısa film atölyesine 6 ay boyunca devam eden kursiyerler, atölye sonucu ortaya çıkardıkları bu ilk kısa filmlerinin heyecanını yaşıyor.

İskele Sokak’ta eski bir konağın Kadıköy Belediyesi tarafından restore edilmesiyle oluşturulan Rasimpaşa Sosyal Hizmetler Merkezi, başta kadınlara danışma hizmeti olmak üzere toplumun farklı birçok kesimine yönelik atölye ve kurslar düzenliyor. Her kesim ve her ilçeden katılımın sağlandığı, kadınların yoğun ilgi gösterdiği kurslara katılım ücretsiz.