Kadın yönetmenlerin filmleri online gösterimde

4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nin ikinci etabı 22 Nisan’dan itibaren kaldığı yerden devam ediyor

Kadın Yönetmenler Derneği’nin organizasyonu ile 1-7 Mart haftasında hayata geçen 4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nin ikinci etabı 22 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında çevrimiçi koşullarda ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Bu yıl #sığamıyoruz sloganı ile hayata geçen festivalin film programı çerçevesinde uzun metraj, kısa kurmaca ve kısa belgesel ve deneysel kategorileri olmak üzere dört dalda yarışmanın düzenlendiği ve ayrıca yarışma dışı gösterimlerin de yer aldığı ulusal seçkinin yanı sıra, Balkan sinemasının yakın dönemdeki seçkin örnekleri de izlenebilecek.

ÇOCUKLAR İÇİN MÜZİK ATÖLYESİ

Yönetmen söyleşilerinin yanı sıra Hira Selma Kalkan ile “Sanatla Terapi Atölyesi”, WMC’nin katkılarıyla Sezen Kayhan ile “Belgesel Yapımında Fırsatlar ve Engeller Atölyesi”, Zeynep Merve Uygun ile “KYF DocLab: Yeni Medya Belgeselleri MasterClass” ve Prof. Berrak Taranç ise 23 Nisan kapsamında çocuklar için müzik atölyesi festivalin ikinci etabındaki etkinlikler olacak.

Festivalin seçkiye giremeyen yönetmenlere yönelik çevrimiçi gerçekleştirdiği “FacetoFace geri bildirim etkinliği de yine nisan ayında düzenlenecek. Ayrıca mart ayında gerçekleştirilen Gözde Yenipazarlı sanal fotoğraf sergisinden sonra, bu ay da Dr. Ebru Beyazıt’ın fotoğraf seçkisi yine festivalin websitesi üzerinden yayınlanacak. Yönetmen söyleşileri ve genel katılımcılara açık olan diğer etkinlikler festivalin Youtube hesabı üzerinden takip edilebilecek.

Tüm film gösterimleri festivalin resmi web sitesi olan https://kadinyonetmenlerfestivali.com.tr adresi üzerinden 22 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında süre ya da gösterim kısıtlaması olmadan, sadece web sitesi üyeliği ile izlenmeye açık olacak.