Kadın yönetmenler “sığamıyoruz” diyor

4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali, çevrimiçi yayını ile açılışını gerçekleştirdi. Festival 7 Mart’a kadar sürecek

4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali, 1-7 Mart arasında çevrimiçi olarak gerçekleşiyor. Film gösterimleri ve atölyelerin yer aldığı programın dördüncü yılına kadar olan gelişmeleri Festival Direktörü Gülten Taranç anlattı. Taranç 2018’de sadece “hafta” olarak başlayan etkinliğin dördüncü yılında uluslararası bir festival olarak gerçekleştiğini belirterek, bu yılki temanın ‘sığamıyoruz’ olduğunu katırlattı. Bu yıl aynı zamanda Kadın Yönetmenler Derneği’ni kurduklarını dile getiren Taranç, kadın sinemacı olmanın zorluklarını paylaşan, kimseyi dışarıda bırakmayan bir yapıyı özlediklerini ve bu yüzden Türkiye‛deki kadın sinemacıların sektördeki uluslararası ve ulusal başarılarını öne çıkarmanın, dağıtım problemlerini gidermenin en büyük amaçları olduğunu da söyledi.

YARIŞMA TEMASI: SÜPER KAHRAMANLIK

Taranç sözlerine şu şekilde devam etti: “Kırılgan olmak çok güç gerektiriyor, güçlü kadınların ana karakter olduğu filmlerin olduğu yarışmamızın ana temasını ‘süper kahramanlık’ olarak belirlerken pandemiden habersizdik… Her yıl daha da büyüyerek gerçekleştirdiğimiz festivalimizin çevrimiçi olması belki de ileriki yıllarda gezici bir festival olmamıza olanak sağlayacak. Herkesin sağlıkla, keyifle evlerine konuk olduğumuz bir festival olsun. Bu bağımsız film hareketinde bizlere filmlerini gönderen meslektaşlarımıza, destek olan, bize inanan herkese sonsuz teşekkürler. Sığmadık, sığamıyoruz, sığamayacağız…”

KANADA’DAN KIRGIZİSTAN’A 16 FİLM

Direktör yardımcısı Duygu Kocabaylıoğlu ise gösterim ve etkinliklere dair detayları paylaştı. Kocabaylıoğlu İngiltere ile yapılan iş birliği ve Britanyalı Türk Kadınları Derneği'nin katkılarıyla festival seçkisinden 7 filmin, East Anglia Üniversitesi'nin katkılarıyla 13 filmin yurt dışında yaşayan sinemaseverlerle buluşacağını duyurdu. Kocabaylıoğlu, “Ayrıca Kosova Gerçek Derneği'nin katkılarıyla da iki festival filmimiz Kosovalı seyircilerin erişimine açık olacak. Türkiye'deki gösterimlere gelecek olursak bu yıl yine ilk kez uluslararası başvuruları kabul ettik ve sıkı bir eleme sürecinin sonunda Kanada'dan Kırgızistan'a uzanan bir coğrafyada 16 filmi uluslararası seçkimize dahil ettik.” diyerek sözlerini bitirdi.

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