Kadın Kısa Film Festivali Kadıköy’de

Uluslararası Kadın Kısa Film Yönetmenleri Festivali, bu sene üçüncü kez seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor

Dünyanın çeşitli ülkelerinde Eylül ayında “Directed By Women” adıyla gerçekleştirilen festivalin Türkiye organizasyonu olan “Directed By Women Turkey” - Uluslararası Kadın Kısa Film Yönetmenleri Festivali, bu sene üçüncü kez seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Uluslararası ve ulusal düzeyde kadın kısa film yönetmenlerini ve filmlerini İstanbul’da bir araya getirecek olan festival; 16 -19 Eylül 2021 tarihlerinde Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.

Türkiye’de kadın kısa film yönetmenlerine yönelik ilk uluslararası festival olan Directed By Women Turkey, sinema alanında kadınların yaratım süreçlerini desteklemeyi, üretimlerini teşvik etmeyi ve farklı ülkelerden kadın yönetmenlerin arasındaki kültürel ve sanatsal etkileşimi artırmayı hedefliyor.

Bu sene üçüncüsü gerçekleşecek olan festivalin; Ulusal, Uluslararası, Belgesel ve Genç Bakış kategorilerinde 40’tan fazla film gösterilecek, sektörel söyleşi ve atölye çalışmaları yer alacak. Her kategoride seçilecek bir filme en iyi film ödülü verilecek.

Ayrıca bu sene Danimarka Kültür Enstitüsü işbirliği ile festival programında Danimarka kısa film seçkisi ve özel konukları olacak.



Festivali takip etmek için:

instagram.com/directedbywomenturkey

twitter.com/dbw_turkey