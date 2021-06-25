“Kadın Gözüyle Hayattan Kareler” iki ayrı dijital sergide

Anadolu Hayat Emeklilik tarafından düzenlenen “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler” fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserler iki ayrı online sergide sanatseverlerle buluşuyor

Anadolu Hayat Emeklilik tarafından 15 yıldır düzenlenen, Türkiye’nin kadınlara özel ilk ve tek fotoğraf yarışması olan Kadın Gözüyle Hayattan Kareler sergisi bu sene de dijital ortamda fotoğrafseverlerle buluşuyor. 2021 yılında bin 574 katılımcının 5 bin 371 fotoğrafının değerlendirilmesi neticesinde dereceye giren ve sergileme alan eserlerin yer aldığı sergi, Anadolu Hayat Emeklilik’in internet sitesinde ziyarete açıldı. Birbirinden yetenekli kadın fotoğrafçıların katılımıyla renklenen, ilk dijital sergisini geçtiğimiz yıl açan “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler”, fotoğraf sanatını dijitale taşıyarak fotoğrafa ilgi duyan herkesi online buluşturmaya devam ediyor.

Bu yıl Kadın Gözüyle Hayattan Kareler’in 15. yılı olması dolayısıyla ayrıca özel bir sergi de oluşturuldu. 15. Yıl Özel Sergisi’nde, yarışmanın başından bugüne kadar ödül alan 66 eser yine web sitesi üzerinden ziyarete açıldı.

2007 yılından bu yana 23 bini aşkın kadın fotoğrafçının, 88 bini aşkın fotoğrafla katıldığı “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler”, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) danışmanlığında 15 yıldır kesintisiz olarak düzenlenen tek fotoğraf yarışması. Kadınların sosyal, kültürel ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen yarışma, onlara kendilerini ve hayata bakışlarını özgürce ifade edebilecekleri bir platform sunuyor.

Yarışmanın bu yılki jürisinde; Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Güler Ertan, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Nihal Kafalı, fotoğraf sanatçısı Yusuf Darıyerli ve Anadolu Hayat Emeklilik İletişim Müşaviri Nihan Güney yer aldı.

KGHK 2021 Yılı ve 15. Yıl Özel Dijital Sergisi: https://www.anadoluhayat.com.tr/kadin-gozuyle-hayattan-kareler-dijital-sergi/intro/index.html