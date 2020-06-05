Kadın Filmleri Festivali çevrimiçi başlıyor

Filmmor Kadın Filmleri Festivali online yapılacak. Festival, 12 Haziran'da başlıyor

Salgın nedeniyle ertelenen 18. Uluslararası Filmmor Kadın Filmleri Festivali, 12-22 Haziran tarihleri arasında “Hak Odaklı Sinema” temasıyla online olarak yapılacak. Festivalde film gösterimlerinin yanı sıra online panel, söyleşi ve atölyeler de var. Festival, 12 Haziran Cuma saat 21.00’de online olarak canlı yayınla açılacak.

Hak Odaklı Sinema, Kadınların Sineması, Feminist Kadraj, Bedenimiz Bizimdir, Cinsiyetler ve Film-i Takip bölümlerinin yer aldığı festival, Feminist Bellek bölümünde bu yıl öykülü sinemanın kurucusu Alice Guy-Blaché’yi, Feminist Kadraj bölümünde ise Claire Pijman’ı ağırlıyor.

Festivalin yine online olarak yapılacak kapanışında bu yılın Altın Bamya Ödülleri de açıklanacak.

Mor Kamera Dayanışma Ödülü ise “Eşit hak, alan, ücret, telif lütuf değil, hediye değil; kadınların hakkı” denilerek festivalde yer alan tüm filmlere verilecek.

Tüm film ve etkinlikler www.filmmor.org adresinden kayıt yaptırarak İngilizce-Türkçe altyazılı ve ücretsiz olarak izlenebilecek.