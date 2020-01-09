Kadıköy’ün unutmadığı yazar: Ömer Seyfettin

Türk edebiyatının önde gelen hikâye yazarlarından Ömer Seyfettin, ölümünün 100. Yılında “Yaşayan Ömer Seyfettin” adlı sergiyle Kadıköy’de anıldı

Edebiyatımızın usta isimlerinden Ömer Seyfettin anısına Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde “Yaşayan Ömer Seyfettin” adlı bir sergi açıldı. Yazar Nükhet Eren ve araştırmacı yazar Celal Yılmaz’ın çabalarıyla, Türkiye Yazarlar Sendikasının da desteğiyle 4 Ocak Cumartesi günü açılışı yapılan sergiye edebiyatseverlerin ilgisi yoğundu.

Sergide kısa bir açılış konuşması gerçekleştiren Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı Adnan Özyalçıner, “Bu serginin açılmasında katkımız olduğu için çok mutluyum. Ölümünden 100 yıl sonra açılan bu sergi bizim için gurur tablosudur. Ömer Seyfettin eserleriyle birlikte Türk Edebiyatında hala yaşıyor. Bu sergimizde yaşamında bize bıraktığı nadide eserleri göreceksiniz. Ömer Seyfettin benim çocukluğumun yazarıydı hala kaşağı, ant, diyet vb. hikayeleri ders kitaplarında okutulmaktadır. İşte bu anlayış beni çok etkilemiştir.” dedi.

“ESERLERİNİ KADIKÖY’DE YAZDI”

Serginin açılmasında öncülük yapan araştırmacı yazar Celal Yılmaz “Ömer Seyfettin Balıkesir Gönen’de doğmuş, 8 yaşına kadar orada yaşamıştır. Belirli yerleri dolaştıktan sonra Kadıköy’e yerleşmiştir. Eserlerinin neredeyse yarısını Kadıköy’de yazmıştır. Ben zaten hobi olarak kendisi hakkında önemli araştırmalarda bulundum, biz kendisini çocuk hikayecisi olarak tanıdık ama aslında o küçük hikayelerine büyük anlamlar sığdırmıştır. Hemen hemen bütün hikâyelerinde bir ders verme niteliği olduğunu görürsünüz” şeklinde konuştu. Yılmaz konuşmasını “Ömer Seyfettin ile ilgili çok güzel akademik çalışmalar yapılıyor ancak bunların halka ulaştırılması gerekiyor. Biz bunlara öncülük yapmak istedik. Kültür kurumları bu tür faaliyetlere destek vermelidir.” şeklinde sürdürdü

“TÜRKÇE’NİN MİMARLIĞINI YAPTI”

Serginin kurgulanmasında görev alan Türkiye Yazarlar Sendikası Yönetim Kurulu üyesi Nükhet Eren “Sergi hakkında nasıl bir kurgu yapılabilir üzerine çok düşündük. Dijital arşivler dâhil olmak üzere geriye dönük kitaplardan fotoğraflar, eserler vb. materyaller topladık. Kendisi uzun süre Kadıköy’de yaşadığı için serginin burada açılması bizim açımızdan çok daha anlamlı oldu. Ayıca edebiyatımızda kullandığı dil ile günümüz Türkçesi’nin mimarlığını yapmıştır.” ifadelerini kullandı.

TAŞ MOZİK TABLOSU SERGİDE

Sergide edebiyatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği taş mozaik Ömer Seyfettin tablosu da yer aldı. Tablonun sahibi Turan Gökmenoğlu “Benim memleketimle olan bağı sebebiyle Ömer Seyfettin’e hep ilgi duymuşumdur. Yazılarıyla beni etkilediği için çağdaş mozaik sanatıyla bu tabloyu oluşturdum ve sergiye sundum” dedi. Sergiye katılan ve ölümünün 100. yılında Kadıköy’de yaşamış önemli bir yazarın unutulmaması adına mutlu olduğunu söyleyen Tevfik Yağcı “Ömer Seyfettin çocukluğumuzda okuduğumuz gerçek bir edebiyatçıdır. Ayrıca özgürlük konusundaki düşünceleriyle gönlümüze taht kurmuştur. Güzel bilgiler edindik ve daha önce görmediğimiz resimlerle karşılaştık emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım.” şeklinde konuştu.

Sergi 10 0cak akşamına kadar devam edecek.