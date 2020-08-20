Kadıköy’ün beyazperdesi nihayet açılıyor

Uzun bir aradan sonra kapılarını sinemaseverlere yeniden açan Kadıköy Sineması “Kapalı kaldığımızda çok ciddi ekonomik kayıplar yaşadık. Yeniden açılmak heyecan verici” diyor

Sanattan spora, eğitimden ulaşıma hayatın her alanını etkileyen korona virüsü salgını, sinema dünyasında da değişikliklere sebep oldu. Çok sayıda kişinin aynı anda tek bir mekânda toplandığı film festivalleri ve etkinlikler mart ayı itibariyle faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldı. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birçok sinema salonu tekrardan açılma kararı alırken, bazı sinema salonları kapalı kalma kararını sürdürmeye devam etti. Bu salonlardan bir tanesi ise köklü sinemalar arasında adı geçen, Bahariye Caddesi Kadıköy Pasajı adresinde bulunan Kadıköy Sineması. 14 Ağustos tarihinde kapılarını sinemaseverlere açan Kadıköy Sineması 151 gün sonra ilk defa açılmanın heyecanını yaşıyor.

“EKONOMİK KAYIPLAR YAŞADIK”

Salgın boyunca hiçbir faaliyet gösteremediklerini söyleyen Kadıköy Sineması işletmecisi Erol Yusuf, “Genelgeyle birlikte 16- 17 Mart tarihlerinde sinemamız kapandı. Bu sebepten salgın boyunca hiçbir faaliyet gösteremedik. Kapalı kaldığımızda internet üzerinden herhangi bir satış yapmadığımız için çok ciddi şekilde ekonomik kayıplar yaşadık. Bu kaybı sağolsun izleyicimizin desteğiyle en az zararla atlatmış olduk. İnternet üzerinden bir koltuk kampanyası başlattık. İzleyicilerin para vererek koltuk aldığı ve koltuklara isimlerinin yazıldığı bir kampanyaydı. Olumlu tepkiler almaya başladık, biz zaten sinemayı çok özlemiştik yeniden açılmak çok heyecan verici bir durum.” şeklinde konuştu.

“TÜM SİSTEMİ TEMASSIZ YAPTIK”

Kadıköy Sineması’nın açılmasıyla yoğunluğun arttığını dile getiren Erol Yusuf alınan önlemler hakkında, “Önlemler genelgelerle belirleniyor ancak biz bu konularda zaten çok hassasız. Sinemaya giriş sırasında mutlaka bir ateş ölçümü yapıyoruz, maske kontrolü ve dezenfektan veriyoruz. Bütün sistemimizi temassız hale çevirdik. Örneğin gişeden fiziksel temasta bulunmadan online bilet satışı yapıyoruz. Bunun haricinde salonlarımız her gün düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Özellikle bekleme sırasında masalar arasındaki mesafelerimizi artırdık ve salon kapasitemizi yarı yarıya düşürdük. Ayrıca koltuklarımızda sosyal mesafe uyarıları da yer alıyor. Bence havalandırma kısmı en önemli önlemler arasında yer alıyor. Biz kapanmadan önce tüm havalandırma sistemimizi yenilemiştik. Bizim salonumuzun en üstü açık teras olduğu için direkt dışarıdaki temiz havayı içeri aktarmış oluyoruz. İçerideki emiciler gün boyu çalıştığı için kirli havayı tahliye etme imkânı buluyoruz.” dedi. Yusuf, sosyal medya hesaplarında aktif olduklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti, “Salgın sürecinde sosyal medya hesaplarımızdan takipçilerimize sürekli film önerilerinde bulunmuştuk. Gelen yorumlar ‘salonlar açılsın, artık sinemada izleyelim’ şeklindeydi. Açıldığımızı duyan izleyicilerimiz çok sevindi. Hem sektör olarak hem de ülke olarak bu süreci en az yıkımla atlatacağımıza inanıyorum.”

Sinemaseverler ne düşünüyor?

Uzun bir süre sinema sektöründe çalıştığını ifade eden Sevkan Şahin, “Salgın sürecinde bir sinemasever olarak filmleri evimde dijital platformlardan izledim ancak normal süreçte fırsat buldukça beyazperdede izlemeyi tercih ediyorum. Eminim ki birçok sinemasever benim gibi sinema salonlarını çok özlemiştir, bu yüzden kavuşmak güzel olacak. Sosyal mesafeyi koruduğumuz takdirde bir sorun olacağını sanmıyorum. Önlemler gayet iyi durumda.” ifadelerini kullandı.

SET ÇALIŞANLARI DA ETKİLENDİ

Sinema sektörünün yaşadığı zorluklara da değinen Şahin şöyle devam etti: “Set çalışanları olarak korona sürecinden herkes gibi biz de etkilendik, setler durdu aylarca çalışamadık. Karantina sonrası pek çok önlemle birlikte tekrar çalışmaya başladık ancak setlerde sayıca küçülme durumu oluştu ve bazı arkadaşlarımız bu süreçten sonra da çalışamadı. Bu durumda çalışanların üstüne daha çok yük binmesine sebep oluyor. Karantina sürecinden sonra yaz aylarında maske, siperlik hatta koruyucu tulumla setlere dönmek bizi çalışırken epey zorladı. Bunların dışında tabi ki bitmiş filmler vizyona giremedi, bunun bizlere nasıl bir etkisi olacağını aslında sinemaların tekrar açılmaya başladığı bu süreçten sonra göreceğiz.”

“PSİKOLOJİK AÇIDAN İYİ OLACAKTIR”

Salgın sürecinde sinema sektörünün zor günler geçirdiğine dikkat çeken Melisa Battal da, “Salgın döneminde herkes gibi sinemacılar da çok zor duruma düştü. Yapılan işler ne yazık ki yarıda kaldı. Sinemaların yeniden açılması psikolojik açıdan faydası olacak bence. Sinema salonlarının temizliği bu dönemde daha önemli. Kişisel mesafe kurallarına uymak zorundayız.” ifadelerini kullandı