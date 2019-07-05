“Kadıköy’ün belleği” Dr. Müfid Ekdal anılıyor

Kadıköy deyince akla gelen ilk isimlerden Doktor Müfid Ekdal ölümünün 5. yılında bir etkinlikle anılacak

Haydarpaşa Numune Hastanesi’nin eski başhekimlerinden, hayatını hekimliğe ve Kadıköy tarihi üzerine araştırmalara adamış, yazdığı kitaplarla “Kadıköy’ün belleği” haline gelmiş Dr. Müfid Ekdal, vefatının beşinci yılında anılacak. Kadıköy Belediyesi Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi’nde 11 Temmuz Perşembe 18.30’da başlayacak anma programında Özalp Birol, Ali Ekdal ve Burak Çetintaş’ın konuşmacı olarak yer alacak. Ekdal’ın ailesinin de katılacağı etkinliğe tüm Kadıköylüler davetli.

DR. MÜFİD EKDAL KİMDİR?

Dr. Müfid Ekdal 1918’de İstanbul’da doğdu. 1942’de İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1950’de Kadıköy Numune Hastanesi’nde dâhiliye uzmanı oldu. 1963-65 yılları arasında kardiyoloji ihtisası için İngiltere’ye gitti ve bu dalda uzman oldu. 1979’da Numune Hastanesi’nde Dâhiliye Servis Şefi, daha sonra da başhekim oldu. 1983’te emekli oldu. 11 Temmuz 2014’te, 96 yaşında vefat etti. Hayatı boyunca Feneryolu’ndaki doğduğu köşkte yaşadı. 2012 yılında Kadıköy Belediyesi, Ekdal’ın evinin bulunduğu sokağın devamındaki Gazi Muhtar Paşa Çıkmazı’na ilçeye yaptığı katkılardan dolayı “Dr. Müfid Ekdal Çıkmazı” adını verdi.

Müfid Ekdal’ın “Kardiovasküler Sistem Hemodinamiği”, “Tıphaneden Numuneye” gibi tıbbi yayınlarının yanı sıra “Kapalı Hayat Kutusu: Kadıköy Konakları”, “Prenses Ela”, “Eski Bir İhtilalciden Dinlediklerim”, “Tanıdığım İnsanlar, Yaşadığım Olaylar”, “Bir Fenerbahçe Vardı”, “Bir Konak, Bir Ömür, Bir Devir”, “Bizans Metropolünde İlk Türk Köyü Kadıköy” ve “Kadıköy Sokakları” adlı eserleri bulunuyor. Dr. Ekdal uzun yıllar Gazete Kadıköy’de de köşe yazarlığı yapmıştı.