Kadıköylü, duvar resimlerini seçiyor

Kadıköylüler Muralist Kadıköy Festivali kapsamında Kadıköy’ün duvarlarını renklendirecek murallardan iki tanesini birlikte seçecek

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl 8’incisini düzenlediği Muralist Kadıköy Festivali 2019, 19 Ağustos’ta başlıyor. Bu yıl farklı bir uygulamaya gidilerek, belediye duvarlarına yapılacak iki muralın neler olacağına Kadıköylünün karar verecek.

BELEDİYE DUVARINA ATATÜRK MURALI

Milli Mücadele’nin 100. yıl dönümü anısına özel bir çalışma olarak hazırlanan Atatürk temalı duvar resmi Kadıköy Belediyesi binasına uygulanacak. Ressam Nazife Bilgin Hazar tarafından çizimine 1 Ekim’de başlanacak ve 29 Ekim’de tamamlanacak çalışma için üç Atatürk temalı fotoğraf, internet üzerinden halk oylamasına sunuluyor. En fazla oyu alan fotoğraf, sanatçı tarafından Kadıköy Belediyesi Hizmet Binasının cephesine resmedilecek. Bu fotoğraflar “Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhurbaşkanı seçildiği tarihteki fotoğrafı (1923)”, “Mustafa Kemal Atatürk çiftlikte denetimde” ve “Mustafa Kemal Atatürk’ün İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda karşılanışı (1929)” temalarını içeriyor.

KOLOMBİYALI SANATÇI SORUYOR

Bir diğer oylamaya sunulan eser Kolombiya temalı mural olacak. Kolombiya Elçiliği ile ortak yürütülecek ve Vertigo Graffiti ekibinin Türkiye’de yapacakları çalışma için üç taslak hazırlandı. Türkiye ve Kolombiya’nın ortak noktası tarım ve zanaat kültürünün ön plana çıktığı üç eserden biri internet üzerinden halkın beğenisine sunulacak. En fazla oyu alan eser, Kadıköy Belediyesi’nin bir diğer cephesinde Kadıköylülerin beğenisine sunulacak. Mural için hazırlanan eserler: “Yaşam yılları”, “Kahve tarlalarında çocukluk” ve “Kahvenin geleceği” isimleriyle oylamaya sunuluyor.

HALK OYLAMASI İÇİN İNTERNET BAŞINA

Muralist Kadıköy Festivali 2019 programı için www.muralist.com.tr adresinden bilgi alabilirsiniz. Halk oylaması için http://anket.muralist.com.tr/ adresinden oyunuzu verebilir, hangi resimlerin Kadıköy’ün duvarlarında olmasını istediğinizi belirtebilirsiniz.

RENKLİ BİR FESTİVAL BAŞLIYOR

6 yabancı ve 3 yerli sanatçının da katılacağı festivalde Kadıköy’ün duvarları bu yıl da mural sanatıyla renklenecek. 19 Ağustos’ta başlayacak festival kapsamında duvarları süsleyecek muralların yanı sıra sanatçılarla söyleşiler, ‘Resmin Sokak Hali’ adıyla düzenlenecek fotoğraf sergisi, çocuklarla mural atölyeleri gibi etkinlikler düzenlenecek.

Bugüne kadar yerli yabancı birçok sanatçının katıldığı Muralist Kadıköy Festivali ile boş bina cephelerine yapılan resimlerle Kadıköy’ün sokakları açık hava sergi salonuna dönüştü ve 2012-2018 yılları arasında 24’ü yabancı olmak üzere 36 sanatçı, 36 duvarı özgün çalışmalarıyla renklendirdi.