Kadıköylü çocuklardan Bosna konseri

Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi öğrencileri, Saraybosna’da konser verdi

Bosna Hersek’te bulunan Novo Sarajevo Devlet Müzik ve Bale Okulu, Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi’ni (ÇSM), "Bosna'dan İstanbul'a Müzik Köprüsü " teması ile ortak konser vermek üzere başkent Saraybosna’da ağırladı. Kadıköy’den 9-15 yaşları arasında 17 öğrenci ve 8 öğretmen, 20-23 Mayıs tarihlerinde Saraybosna’ya gitti.

Proje Koordinatörü F.Yeşim Altınay, ziyaretle ilgili şu bilgileri verdi; “Novo Sarajevo Müdürü Lamia Sociç, tüm ekibimizi ilk gün okullarında kısa bir konser eşliğinde inanılmaz bir dostluk ve sevgi gösterisi ile karşıladılar. 21 Mayıs’ta gerçekleşen konsere Türk Büyükelçisi Haldun Koç ve eşi Pınar Koç ile birlikte katıldı. İki bölümden oluşan konserde önce okulun öğrencileri kendi orkestraları akardeon, tamburaskı orkestrası eşliğinde koro konseri ve kısa bir bale gösterisi yaptı. Ardından biz sahne aldık. 10 parçadan oluşan zengin repertuarın son eserinde okulun korosu ile beraber, düzenlemesi şefimiz Özgür Günay'a ait olan "Zilli'de Maşa" adlı bir Boşnak parçası seslendirildi. Çok etkileyici ve herkes tarafından beğeni ile seyredilen bir konser oldu. Öğrenci ve öğretmenlerimiz Bosna’da hem tarihi öğrenip hem de doğasını hissetme şansını yakaladı, güzel dostluklar kurdular. Kadıköy’e döndükten sonra bize bir teşekkür yazısı geldi; “Hala çok güzel etkiler altındayız. Bize güvendiğiniz, muhteşem enerji getirdiğiniz için minnettarız. Artık bizim okulda İstanbul havası hissediliyor. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle...’ Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz de bu birliktelikten çok mutlu olarak ayrıldılar. Kadıköy’de biz de onları ağırlamak ve bu dostluğu pekiştirmek adına girişimlerimizi başlatacağız.”