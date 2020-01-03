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Kadıköylü çocuklar Şirin Soysal’la caz yaptı

Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi öğrencileri, yeni yıl konserinde, caz müziğinin önemli isimlerinden Şirin Soysal’la birlikte sahne aldı

Kadıköylü çocuklar Şirin Soysal’la caz yaptı
GazeteKadıköy

2015 yılından beri Caz konserlerinin mekânı olan Yeldeğirmeni Sanat Merkezi, çocuklara caz müziği sevdirmek için düzenlenen “Çocukça Caz” projesine ev sahipliği yaptı. Çocuk Sanat Merkezinin öğrencilerine caz dünyasının önemli isimlerinden Şirin Soysal eşlik etti. Caz müzisyenlerinin katkılarıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinliğe Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve eşi Rojvan Odabaşı da katıldı. 

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