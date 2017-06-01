Haftalık Bağımsız Gazete 03 Haziran 2017
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Kadıköy’e tiyatro ödülleri

Kadıköylü tiyatrolar ve tiyatrocular, iki kurumun dağıttığı ödüllerde çeşitli dereceler aldı.

Kadıköy’e tiyatro ödülleri
Gazete Kadıköy

5. Ekin Yazın Dostları  Tiyatro Ödülleri, 2016-2017 sonuçları açıklandı. 22 dalda ödülün bulunduğu kategorilerde, Kadıköylü tiyatro  Ak’la Kara’ya ödül geldi. Ekip oyuncusu Kadın Oyuncu: Pelin Turancı, Audition oyunundaki rolüyle ‘kadın oyuncu’ ödülü aldı. Kadıköylü tiyatro Tiyatro Adam’ın oyunu İvan İvanoviç Var Mıydı, Yok Muydu?nun yönetmeni Emrah Eren de yönetmen dalında ödül sahibi oldu. Ayrıca sık sık Kadıköy’deki tiyatro sahnelerinde perde açan Yolcu Tiyatro’nun ‘’Joko’nun Doğum Günü’’ eseri de oyun dalında ödüllendirildi.

Beşiktaş Çırağan Lions Kulübü tarafından aralıksız 23 yıldır dağıtılmakta olan 'Türkan Kahramankaptan Özel Ödülleri de sahiplerini buldu. Gazeteci, Yazar Hayati Asılyazıcı'nın 'Seçici Kurul Başkanlığı'nı sürdürdüğü, Gamze Yapar Şendil, Müge Polat Şaylı, Seda Demirel ve Turgay Oğuz’dan oluşan 'Türkan Kahramankaptan Özel Ödülleri Seçici Kurulu', 2016-2017 sanat döneminde sahnelenen sanatsal etkinlikler arasında yaptığı değerlendirme sonucunda çeşitli dallarda ödüller verdi. Kadıköylü Küçük Salon yapımı, Shakespeare eseri yapımı 'Othello' adlı oyundaki başarısı nedeniyle Ediz Akşehir, ‘’Yılın En Başarılı Genç Erkek Oyuncusu’’ seçildi.

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