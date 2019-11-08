KADIKÖY’DEN SERGİLER

Kadıköy'de bu hafta açılacak ve devam eden sergilerden bir seçki...

- Uğur Gökhan Fotoğraf Sergisi

Uğur Gökhan’ın “Doğa Üzerine Çağdaş Yorumlar” adlı fotoğraf sergisini 16 Kasım Cumartesi akşamına kadar Kızıltoprak Fular’t Sanat Evi’nde ziyaret edebilirsiniz.

- Bizim Atölye Resim Sergisi

Bizim Atölye, sanatseverleri iki tutam gravür, üç tutam yağlıboya, iki tutam seramik ve iki tutam desenle görsel tatlara davet ediyor. Barış Manço Kültür Merkezi’ndeki sergi 15 Kasım’a kadar görülebilir.

- Rota Uluslararası Karma Sergisi

Bahariye Sanat Galerisinde 17 sanatçının katılımıyla açılan “Rota Uluslararası Karma Sergisi” 19 Kasım’a kadar görülebilir.

- Parya Ghaderi Kişisel Resim Sergisi

Parya Ghaderi’nin çalışmaları 8-14 Kasım arası Caddebostan Kültür Merkezi 4.Kat Fuaye’de görülebilir.

- Songül Aydoğan Kişisel Resim Sergisi

Songül Aydoğan’ın “Doğaya Açılan Pencere” adlı kişisel resim sergisi 8-14 Kasım arası CKM 3.Kat Fuaye’de görülebilir.

- Güldane Akbulut Kişisel Resim Sergisi

Ressam Güldane Akbulut tarafından hazırlanan Eski İstanbul konulu klasik resim sergisi 15-22 Kasım 2019 tarihleri arasında Caddebostan Kültür Merkezi’nde görülebilir.

- Şahmaran’ın dünyasına davet

Camaltı, yüzlerce yıl zanaatkârların ilham kaynağı oldu, olmaya da devam ediyor. Geçmişin gizemli sembollerini, efsanelerin büyülü varlıklarını günümüze taşıyor. Camaltıyla özdeşleşmiş Şahmeran ise, binlerce yıldır farklı coğrafyalarda görkemli imgesiyle yeniden üretiliyor. Masallarda yılanların şahı diye söz edilen, yarı kadın yarı yılan Şahmeran’ın yeraltında yaşadığına, doğanın bin bir sırrını bildiğine ve şifa dağıttığına inanılıyor.

Gamze Toksoy, “Camaltına Yolculuk” sergisiyle sanatseverleri Şahmaran’ın dünyasına davet ediyor. Sergi 9-15 Kasım arasında CKM Performans 1 Katı’nda ilgilisiyle buluşacak.