Kadıköy’den sanata tam destek

Kadıköy Belediyesi’nin destek verdiği 7. Uluslararası Öğrenci Trienali kapsamında açılan “Sanatçı Günlükleri” adlı sergi, Gençlik ve Sanat Merkezi’nde ziyaretçilerini bekliyor

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin ilk kez 1997 yılında düzenlediği Uluslararası Öğrenci Trienali “Geçicilik- Farklar ve Ötesi” başlığıyla bu yıl yedinci kez gerçekleşiyor. Açılış etkinlikleri 12-16 Haziran tarihleri arasında olan trienal, hem Türkiye’den hem de dünyadan sanat-tasarım öğrencileri ve kurumlarını bir araya getiren en güçlü etkinliklerden biri olarak tanınıyor. Sergi, kısa film ve atölyelerden oluşan trienalde yurt içi ve yurt dışından 42 eğitim kurumuna ait eserlerin yanı sıra, yıl boyu süren otuz dokuz adet atölyenin ürünleri sergileniyor. Kadıköy Belediyesi’nin destek verdiği trienal kapsamında düzenlenen “Sanatçı Günlükleri” adlı sergi de Gençlik ve Sanat Merkezi’nin ev sahipliğinde başladı. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun da ziyaretçi olarak katıldığı, 12 Temmuz’da son bulacak sergide, trienal için günlük dağıtılan tasarımcıların, yıl boyunca yaptıkları çalışmaları geçirdikleri günlükler sergileniyor.

SON OLMAYACAK

Gazete Kadıköy’e konuşan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı İnci Deniz Ilgın, “Sanatçı Günlükleri” sergisini, “Bu proje 2013 yılında Soner Emanet ve Barış Koca’nın fikriyle gelişti ve büyüdü. İlk kez o dönem uygulanan bu proje, tam da gezi sürecine denk gelmişti. Hala bakın görüyoruz burada ki günlüklerde birçok kişi o dönemki deneyimlerini paylaşmış. Günlükler sadece günleri belgelemek için değil. Aklınıza gelebilecek her türlü güne ait, her türlü yaşama ait duygularını yansıttıkları belgeler.” sözleriyle açıkladı. Ilgın, bu sene farklı olarak çocuklarında günlüklerinin sergilendiğini belirtirken, “Çok güzel bir proje ve giderek büyüyen bir proje. Başka kolları da olacak. Belki ileride bir kataloga da dönüşecek.” sözleriyle projenin devamlılığının sağlanacağının altını çizdi.

“SANATÇILARI ÖZGÜR BIRAKTIK”

Serginin sahipleri Soner Emanet ve Barış Koca’nın verdiği bilgilere göre, “Sanatçı Günlükleri” sergisi 2013 yılında trienalde öğrencilerin daha aktif rol oynaması arzusundan doğmuş. “Sanatçı Günlükleri” projesinin sadece trienalde değil sürekli sergileneceğini söyleyen ikili, sponsor bulmaları dutumunda, çalışmaları bir kitapta toplamak istediklerini belirtiyorlar. İkili, sergiyi özgün yapan unsurun sanatçıları özgür bırakmaları olduğunu, “Biz sanatçılara defterleri dağıtırken bir kısıtlama yapmıyoruz. Örneğin defterin büyük bir kısmının yanık, sadece isim bölümünün olduğu defterler var. Çocuklara da kısıtlama yapamayacağımız için onlardan da günlükler aldık ve çalışmamıza dâhil ettik. Zaten ortaya çıkan işin özgün olmasının sebebi de bu” sözleriyle açıklıyor.

BAŞKA NELER VAR?

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin 7. Uluslararası Öğrenci Trienali 12 Haziran - 16 Haziran tarihlerinde Kadıköy Belediyesi desteğiyle gerçekleşiyor.

Sergi, kısa film ve atölyelerden oluşan trienalde yurt içi ve yurt dışından 42 eğitim kurumuna ait eserlerin yanı sıra, yıl boyu süren 39 atölyenin ürünleri sergileniyor.

Trienal gösterim yerleri Marmara Üniversitesi GSF ve Marmara Üniversitesi Cumhuriyet Müzesinin yanı sıra Art On İstanbul, Derinlikler Sanat Merkezi, Kare Sanat Galerisi, Russo Art Gallery ve Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi ve Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat Merkezi.

Trienal kapsamında Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi’nde çılan serginin yanı sıra, Yeldeğirmeni Sanat’ta kısa film gösterimi yapılacak. Kısa film gösterimleri 16 Haziran Cuma 10.30 ve 14.00’te.