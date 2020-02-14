Kadıköy’den fezaya şiir

“AB-Japonya NewSpace2060 Uluslararası Resimli Haiku Yarışması’nı kazanan Kadıköylü şair Kadir Aydemir’in şiiri gelecek yıl uzay mekiğiyle evrenin bilinmez boşluğuna bırakılacak…

Japonya’daki AB Japonya Merkezi’nin düzenlediği “NewSpace2060 Uluslararası Resimli Haiku Yarışması 2019” bitti. 40'tan fazla ülkede 150'den fazla başvuru alan yarışmanın sonuçları geçtiğimiz günlerde Washington DC'deki Washington Kongre Merkezi'ndeki Uluslararası Havacılık Kongresi'nde açıklandı.Jüri, yarışmaya gönderilen haikuların (geleneksel bir Japon şiir biçimi, dünyanın en kısa şiir türü sayılır) 2021 yılında tüm kayıtların uzaya gönderilmesine karar verdi.

Onlardan biri de Kadıköylü şair, yazar, yayıncı Kadir Aydemir oldu. Aydemir’e bu ilginç yarışmaya katılmasını, şiirlerini Japoncaya da çeviren arkadaşı Melike Büyükkutlu önermiş; “Konusu ilgimi çekti, Bir şiirin uzaya gidecek olması fikri cazip geldi. Benzersiz bir deneyim olacağını hissettim. Şartnameyi okuyunca, Turgay Kantürk’ün ‘Bu dünyadan gitmenin yolu yok’ dizesi dönüp durdu aklımda. Bu dünyadan gitmenin, biz gidemesek de, en azından şiirlerimizin gitmesinin bir yolu belki de bu olabilir, dedim içimden. Şansımı denemek istedim.”

UZAYIN BİLİNMEZLİĞİNDE SALINACAK DİZELER

Yarışmaya gönderilecek şiirlerin uzay yada gökyüzüyle ilgili olma şartı olduğunu anlatan Kadir Aydemir de tam bu özellikleri taşıyan, önceden kaleme aldığı bir şiirini yollamış. Sonucu AB Japonya Merkezi web sitesinden öğrenen ve çok sevinen Aydemir, süreci şöyle anlatıyor; “ Bir uzay mekiğinin içinde uzaya gönderilecek şiirler. Sanırım özel bir kapsül içinde saklanıp uzaya, o bilinmezliğe bırakacaklar şiirlerimizi. Keyifli ve ilginç bir duygu. Eğer bu uzay mekiği ile şiir yollama fikri gerçeğe dönüşürse seneye, ki 2021’de havalanacak bir uzay mekiği ile yollanacakmış şiirler, bu dünyadan giden ilk şiirlerden biri olacak bu kısacık şiirim. Merakla gelecek seneyi bekliyorum. Düşünmesi bile hoş. Kim bilir, belki zamanın sonsuzluğunda, bir gün bir ileri medeniyetin eline geçer bu şiirler ve bugünlerin kültürel izleri, ipuçları olur.”

Şiirlerin uzaya gönderilmesi esnasında tören olup olmayacağını bilmeyen ancak kendilerine bazı ödüllerin verileceğini söyleyen Aydemir, 20 yıldan fazla bir süredir haiku şiirini çalışan, haiku kitapları yazan ve haiku atölyeleri yapan biri olarak Japonya’ya davet edilme ihtimalinin kendisi için gerçek bir ödül olacağına dikkat çekiyor.

“Seçilen şiirlerin uzaya gönderilmesi işin çekici boyutu elbette; bence önemli olan, diğer kültürlerin şiire-sanata verdiği değer. Haiku şiir kültürünü hâlâ yaşatıp yayıyorlar ve dünyanın her bölgesinden katılım sağlanıyor” diyen Aydemir, sözlerini şöyle tamamlıyor; “Umarım bizler de gelecekte saçma sapan gündemleri, siyaseti, ekonomiyi, yoksulluğu konuşmak yerine bilimi, kültürü, sanatı hayatımızın odağına alır ve dünyanın ilgisini çekecek benzersiz projeler yaparız. Okudukça güzelleşsin dünya."

İşte uzaya gidecek olan o haiku:

Kurbağanın Düşü

Sinsi kurbağa

Gökte kayan yıldızı

Sinek zanneder.