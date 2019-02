Kadıköy’den Dünyayı Kurtaran Adam geçti...

Türk Sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, yüzlerce avantür filmde dövüştüğü “kötü adamlarla” yıllar sonra Kadıköy’de biraraya geldi

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD), 400 civarında sinema filminde, kimi zaman yakışıklı romantik jön, kimi zaman Kara Murat, kimi zaman Malkoçoğlu, kimi zaman Battal Gazi gibi rollere bürünen Cüneyt Arkın’ı Yeşilçam’ın “kötü adamlarıyla” buluşturmak için bir etkinlik düzenledi. Arkın, ‘Onlar olmasaydı bizler de olamazdık’ diyerek sevgisini her fırsatta ifade ettiği bir döneme damgasını vuran Hikmet Taşdemir, İhsan Gedik, Çetin Başaran, Kadir Kök, Sönmez Yıkılmaz gibi Yeşilçam’ın aktörleriyle yaklaşık yarım asır sonra biraraya geldi. Kadıköy’de İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği tarafından hazırlanan “Yeşilçam’a Emek” plaketlerini de oyunculara Cüneyt Arkın takdim etti. Oyuncular ise, Arkın’ın çok büyük bir oyuncu olarak her zaman emekten yana olduğunu belirterek, kendilerini unutmamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Organizasyonun ev sahipliğini yapan İKOD Başkanı Serkan Okay şunları kaydetti. “Bir döneme damgasını vurmuş, bizlere yıllarca çok büyük duygular yaşatan Yeşilçam ustalarına vefa borcumuzu ödemek adına bugüne kadar bir dizi “Ustalara Saygı” temalı aktiviteler düzenledik. Bu organizasyonumuz ise bizleri en fazla heyecanlandıranlardan biri. Türk sinemasının efsane ismini konuk etmek büyük gurur verici. Tüm Yeşilçam emekçilerine sağlıklı ve huzurlu ömürler dileriz.”

“ONLAR OLMASAYDI BİZ HİÇTİK”

Etkinlikte konuşma yapan Arkın, “Kötü karakterler olmasaydı biz bir hiçtik” diyerek bir kez daha onlara teşekkür etti. Etkinlikte, araç kovalama sahneleri, efsane oyuncularla yaklaşık yarım asır sonra tekrar canlandırılarak, Arkın’ın filmlerinde kullandığı araçlar sergilendi. 1977 yılında çekilen İstasyon adlı filmde Gırgır Ali rolünde kullandığı otomobili ve asayişi bozan mafya çeteleriyle komiser Tahsin rolünde mücadele ederken kullandığı polis araçlarını ve 60’lı yıllarda kendisine ait olan otomobilini gören Arkın büyük mutluluk yaşadı. İKOD, Arkın’a daha önce filmde polis karakterini canlandırırken kullandığı otomobillerden birinin maketini hediye etti.