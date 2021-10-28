Kadıköy’den Bergama’ya karikatür köprüsü

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi eğitmenleri Bergama Karikatür Günleri’ne katılarak çocuklarla atölyeler düzenledi

Güzel İşler Derneği ile Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi iş birliğinde, çocuklar için Bergama Karikatür Günleri kapsamında atölye ve canlı çizim çalışmaları yapıldı. Karikatür Evi eğitmenlerinden Sibel Bozkurt ve Gökçe Akgül’ün katılarak ders verdiği Bergama’daki Karikatür Günleri 23-24 Ekim günlerinde gerçekleşti.

Kale Mahallesi Yolgeçen Hanı ve Oktagon Atölye'de çocukların katılımıyla düzenlenen etkinlik hakkında açıklama yapan Karikatür Evi Birim Sorumlusu Meriç Karçal, hem çevrimiçi hem de yüz yüze atölye çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bu gibi günübirlik etkinliklerde çocuklara karikatür, çizgi romanın aşamalarını anlattıklarını kaydeden Karçal, “Atölyelerde resimden farklılıklarını, karikatür, çizgi roman, illüstrasyonun aşamalarını anlatıyoruz. Karakter tasarımı üzerine konuşuyoruz. Eskiz çalışması nedir, çinileme ve boyama aşamaları nelerdir? Bunları 20-30 dakikalık sunumlarımızda anlatıp, geriye kalan 1 buçuk saat boyunca çocuklarla uygulamalı çizimler yapıyoruz. Canlı çizim etkinliğinde ise çizerler masa başına geçiyorlar ve atölyede anlattıklarını tüm aşamaları ile kendileri uyguluyor. Yine bir karikatür olabilir, bir karakter olabilir. Bir yandan çizimin aşamalarını, bir yandan karakterin duygusunu anlatırken, bir yandan da çiziyorlar.” diye konuştu.