Kadıköy’de yeni yıl konserleri

Dünya 2010’lu yıllara veda ederken yeni bir 10 yıla başlamanın heyecanını yaşıyor. Kadıköy’de ise bu heyecan iki özel konserle yaşanacak…

* Manafov’dan Yeni Yıl Konseri

Azerbaycan Devlet Sanatçısı olan İslam Manafov birçok yenilikçi projenin sahibi ve dünyanın farklı noktalarında çeşitli orkestralarla ve solo olarak sahne alıyor. Özellikle çocuklar ve gençler için düzenlediği eğitici programlarını bugün halen başarıyla sürdüren Manafov, bu coşkulu yılbaşı konserinde D.Scarlatti, J.P. Rameau, F.Couperin, L.van Beethoven, F.Chopin, F.Liszt, J.Strauss’un muhteşem bestelerini sizlerle buluşturacak. Konser 28 Aralık Cumartesi 20.00’de Yeldeğirmeni Sanat’ta. Bilet Fiyatları: Tam 40 TL, Öğrenci ve İndirimli 20 TL

* İDOB Yeni Yıl Konseri

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 2019’u Yeni Yıl Konseri ile uğurlamaya hazırlanıyor.

Yeni Yıl Konserleri, 30 Aralık 2019’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde ve 3-4 Ocak 2020’de Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi’nde seslendirilecek.

Avusturyalı ünlü besteci Johann Strauss’un, ünlü “Die Fledermaus (Yarasa)” operetinden aryalar ile Johann Strauss, Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi, Charles Gounod, Franz Lehár, Arturo Márquez, Leonard Bernstein’in seçkin bestelerinden aryalar, valsler ve polkalar programda yer buluyor…

Şef Murat Kodallı yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası yönetiminde solistler Berk Dalkılıç, Ali Murat Erengül, Özgecan Gençer, Hale Soner, Ufuk Toker sahnede olacaklar.

Şahin Dedemen şefliğindeki, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu ise konsere, Mutlu Bir Yılın Özlemi, Hoş Geldin Yeni Yıl, We Wish You a Merry Christmas ve Jingle Bells şarkılarıyla renk katıyor olacak. www.operabale.gov.tr / www.biletinial.com