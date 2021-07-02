Kadıköy’de “yaza merhaba konseri”

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, 28 Haziran’da bir konser ile yaza merhaba dedi

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde Türk Sanat Müziği eğitimi gören kursiyerlerin ve öğretmenlerin gerçekleştirdiği Yaza Merhaba Konseri 28 Haziran Pazartesi günü YouTube üzerinden yayınlandı. Konserde öğrenciler hem koro hem de solo olarak parçalar seslendirdi. Konserin sanat danışmanlığını Güvenç Saraç, şefliğini Aynur Durukan ve Özgür Koban üstlendi.

Konserin şeflerinden konuştuğumuz Aynur Durukan öğrencileri ile birlikte bir sevgi bağı oluştuğunu söyledi ve şöyle anlattı: “Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’ndeki öğrencilerimiz asgari 3 - 4 yıldır devam eden daimi öğrencilerimiz. Emekleri çok fazla. Pandemi döneminde onlara çok fazla solo imkanı veremediğimiz için özellikle onlar adına bu konseri düzenledik ve 24 solistimize tek başlarına solo şarkı icra etme şansı verdik. Çok güzel seslendirdiler. Gururla bizleri ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezlerini temsil ettiler.”

Öğrencilerin başarılı bir konser gerçekleştirdiklerini söyleyen Durukan, solist yakınlarının ve arkadaşlarının konseri izledikten sonra koroya katılmak istediklerini ifade etti.

Koroda bulunan Sevcan Özdemir de uzun yıllar müzikle meşgul olduğunu ifade etti ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’na gönderdiği çiçek ve destekleri için teşekkür etti.

Konseri Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nin YouTube hesabından seyredebilirsiniz.