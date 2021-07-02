Haftalık Bağımsız Gazete 02 Temmuz 2021
Spor
Halkın gururu: Athletic Bilbao
Halkın gururu: Athletic Bilbao
Yazı Dizisi
Tarih Yazan Kadınlar-18
Tarih Yazan Kadınlar-18
Edebiyat hayatından hatırlamalar
Behçet Aysan: Düello
Behçet Aysan: Düello
Yazı Dizisi
Kadıköy'ün Kronolojisi (8)
Kadıköy'ün Kronolojisi (8)

Kadıköy’de “yaza merhaba konseri”

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, 28 Haziran’da bir konser ile yaza merhaba dedi

Kadıköy’de “yaza merhaba konseri”
Evin Arslan

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde Türk Sanat Müziği eğitimi gören kursiyerlerin ve öğretmenlerin gerçekleştirdiği Yaza Merhaba Konseri 28 Haziran Pazartesi günü YouTube üzerinden yayınlandı. Konserde öğrenciler hem koro hem de solo olarak parçalar seslendirdi. Konserin sanat danışmanlığını Güvenç Saraç, şefliğini Aynur Durukan ve Özgür Koban üstlendi. 

Konserin şeflerinden konuştuğumuz Aynur Durukan öğrencileri ile birlikte bir sevgi bağı oluştuğunu söyledi ve şöyle anlattı: “Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’ndeki öğrencilerimiz asgari 3 - 4 yıldır devam eden daimi öğrencilerimiz. Emekleri çok fazla. Pandemi döneminde onlara çok fazla solo imkanı veremediğimiz için özellikle onlar adına bu konseri düzenledik ve 24 solistimize tek başlarına solo şarkı icra etme şansı verdik. Çok güzel seslendirdiler. Gururla bizleri ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezlerini  temsil ettiler.” 

Öğrencilerin başarılı bir konser gerçekleştirdiklerini söyleyen Durukan, solist yakınlarının ve arkadaşlarının konseri izledikten sonra koroya katılmak istediklerini ifade etti. 

Koroda bulunan Sevcan Özdemir de uzun yıllar müzikle meşgul olduğunu ifade etti ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’na gönderdiği çiçek ve destekleri için teşekkür etti.

Konseri Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nin YouTube hesabından seyredebilirsiniz.

Etiketler; #türk sanat müziği #Kadıköy Halk Eğitim Merkezi #kadikoy #konser #yaz #aynur durukan #sevcan özdemir
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
İlişkili Haberler
Öğrenciler Kadıköy’deki forumda buluşacak
Öğrenciler Kadıköy’deki forumda buluşacak
‘Zihnipaşa Kurabiyesi’ni tattınız mı?
‘Zihnipaşa Kurabiyesi’ni tattınız mı?
Halk Eğitim’de çocuklara oyunlar
Halk Eğitim’de çocuklara oyunlar
“Benim Adım Feuerbach”
“Benim Adım Feuerbach”
Tiyatro sevdalısı öğretmenlerden oyun
Tiyatro sevdalısı öğretmenlerden oyun
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.