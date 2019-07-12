Kadıköy’de Yaz Sergisi

Geçtiğimiz sezon düzenlenmiş olan sergilerden, derleme eserlerin yer aldığı “Yaz Sergisi” Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde meraklılarını bekliyor

Seda ŞİLFELER

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi tarafından, sezon içinde açılan sergilerden seçilmiş 30 eserle “Yaz Sergisi” adlı geleneksel kolaj çalışması yapıldı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen sezonun son sergisi, sene içerisinde sergilere gelmek isteyen ama gelemeyen insanlara ulaşmayı hedefliyor. 8 Temmuz’da açılışı gerçekleştirilen sergi, 29 Ağustos’a kadar sürecek.

“ÇOCUKLAR İÇIN ILHAM KAYNAĞI”

Kolaj projesinde Suat Yalaz, Bülenç Arabacıoğlu, Sami Caner gibi ustaların eserleri de yer alıyor. Karikatür Evi Halkla İlişkiler Sorumlusu Ozan Avcu, “Burada atölyeye gelen yedi sekiz yaşlarında çocukların da atölye sergilerinde çalışmalarını görebiliyorsunuz, onun dışında bu eserlerin yanında Suat Yalaz gibi usta bir ismin çalışmalarını, sezon içerisindeki profesyonel sergilerde görebiliyorsunuz. Bu aslında çok motive edici bir şey, karikatüre ve mizaha ilgisi olan bir insan buraya geldiğinde aslında bir şeylerin çok da zor olmadığını tamamen ilgi meselesi olduğunu anlıyor. Özellikle çocuklarda bunu görüyoruz.” dedi.