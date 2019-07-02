Kadıköy’de OYUN zamanı!

Kadıköy Belediyesi’nin her yaz merakla beklenen ve ücretsiz olarak düzenlenen Tiyatro Festivali başladı. Bu yıl 17’incisi düzenlenen Kadıköy Belediyesi Tiyatro Festivali’nin açılışı “Çiçekçi Sokağı Cinayeti” ile oldu

Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da düzenlenen festival kapsamında 14 oyun seyirciyle buluşacak. Festivalin açılışı Kedi Sahne Sanatları’nın hazırladığı “Çiçekçi Sokağı Cinayeti” ile gerçekleşti. Hakan Altıner’in yönettiği, Altan Gördüm, Deniz Türkali, Özdemir Çiftçioğlu, Damla Cercisoğlu, Gökmen Kasabalı, Berkay Şengil, Sadi Özen’in oynadığı oyunu bin 100 kişi izledi.

“KÜLTÜR SANATIN BAŞKENTİ”

Festivalin açılış gününde “Çiçekçi Sokağı Cinayeti” adlı oyunu izlemeye gelen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı “Kadıköy Tiyatro Festivali artık geleneksel hale geldi. Sezonun en iyi oyunlarını burada ücretsiz olarak sergileyeceğiz. Kadıköy İstanbul’un kültür sanat başkenti noktasına geldi. Kadıköy Belediyesi de burada bir yol gösterici, bir yer sağlayıcı noktasında. Kadıköy’de hemen her gün bir oyun var. Ben bundan çok mutluyum. Bunun daha da artması için elimizden geleni yapacağız.” dedi.

ÜCRETSİZ FESTİVAL

İki hafta sürecek festivalde tüm oyunlar saat 21.00’de başlıyor ve ücretsiz sahneleniyor.

Oyunların davetiyeleri her oyunun etkinlik günü saat 14.00-18.30 arası Kadıköy Belediyesi’nin Caddebostan Kültür Merkezi, Kozyatağı Kültür Merkezi, Süreyya Operası ve Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi gişelerinden alınabiliyor.

FESTİVALDE SAHNELENECEK OYUNLAR ŞÖYLE:

2 Temmuz Salı: Açık Aile / Tiyatro Yeniden

3 Temmuz Çarşamba: Tamamla Bizi Ey Aşk /Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu

4 Temmuz Perşembe: Komik Gazino / Metin Zakoğlu Tiyatrosu

5 Temmuz Cuma: Nereden Nereye / Sgm Sahne Gösteri Müzik Yapım

6 Temmuz 2019 Cumartesi: Kader Can /Bam Tiyatro

7 Temmuz Pazar: Merhaba / Dostlar Tiyatrosu

8 Temmuz Pazartesi: Şen Makas / Tiyatro Kare

9 Temmuz Salı: Hakikat, Elbet Bir Gün / Tiyatro D22

10 Temmuz Çarşamba: Üçü Bir Arada /İstanbul Halk Tiyatrosu

11 Temmuz 2019 Perşembe – Hikayeler Sabahattin Ali / Rivayet Radyosu Yayına Başladı

12 Temmuz Cuma: Teftişör / Tiyatro Adam

13 Temmuz Cumartesi: Yalnızlar Kulübü / B Planı & Toy

14 Temmuz Pazar: Tırnak İçinde Hizmetçiler / Tiyatro Hemhâl