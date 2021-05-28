Kadıköy’de iki özel konser

Yeldeğirmeni Sanat, sezon kapanış konserinde vokalde Aydın Kâhya ve piyanoda Uraz Kıvaner’ı ağırlıyor. Kadıköy Belediyesi Pandemi Orkestrası ise 2 Haziran’da Süreyya’da

Pandemi şartlarına rağmen, kısıtlı da olsa etkinliklerine devam eden Kadıköy Belediyesi, bu hafta iki özel konsere imza atıyor.

Yeldeğirmeni Sanat Merkezi, 28 Mayıs’ta sezonu kapatırken, vedasını Aydın Kahya & Uraz Kıvaner Duo konseriyle yapacak. 1940-1950 tarihli Amerikan caz standartları, o dönemin romantizm, zarafet ve estetik anlayışıyla Yeldeğirmeni Sanat konserinde tekrar yaşatılacak. Dinleyicileri adeta bir zaman makinesi ile o büyülü döneme götürecek olan sezonun bu son konserine tüm cazseverler davetli.

Tam 40 TL, Öğrenci ve İndirimli 20 TL olan etkinliğin biletlerini http://bilet.kadikoy.bel.tr/ adresinden veya Yeldeğirmeni Sanat gişesinden satın alabilirsiniz.

PANDEMİ ORKESTRASI YENİDEN

Korona virüsü salgınından en çok etkilenen kesimlerden biri olan müzisyenlere destek için kurulan Kadıköy Belediyesi Pandemi Orkestrası da 2 Haziran’da Süreyya Operası’nda sahnede olacak. Şef Murat Cem Orhan’ın yöneteceği orkestranın solisti viyolonselde Poyraz Baltacıgil olacak, başkemancı ise Murat Enginol. Yaklaşık 60 dakika sürecek konserde W.A Mozart’ın Prag Senfonisi ile C. Saint Saens’in Viyolonsel Konçertosu seslendirilecek.

Bilet fiyatlarının 50-60 TL olduğu etkinliği izleyebilmek için 65 yaş üstü seyircilerin 2 doz Covid aşısı olduklarını ibraz etmeleri gerektiğini hatırlatalım.

Konserler, kısıtlamalar nedeniyle 18.00’de başlıyor.