Kadıköy’de festival havası sürüyor

Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinemaevi’nin düzenlediği “Üç Büyük Yönetmen /Wim Wenders, Ingmar Bergman, Vittorio De Sica” gösterimleri sürüyor.

Kadıköy Sineması’nda 18 Nisan’da başlayan üç büyük yönetmenin klasikleşmiş filmlerine seyircilerin ilgisi yoğun. Sinema tarihine damga vurmuş filmlerin gösterimleri mayıs ayında da devam edecek. İşte bu ayın ilk iki haftasında kaçırmamanız gereken, önerimiz olan Sinematek filmleri:

Yedinci Mühür (2 Mayıs 19.00): 1957 yapımı, Cannes’da Jüri Özel ödülünün yanı sıra çeşitli festivallerden dört ödülü bulunan film, insan varoluşuna dair filmlerin sinema tarihindeki en önemli örneklerinden biridir. Filmin ilk planlarından itibaren kamerayı gökyüzüne, bilinmeze çeviren Bergman, hayatın gizemine kabullenmeyle değil bir satranç ustasının hareket kabiliyeti ve oyunbazlığıyla yaklaşır.

Bisiklet Hırsızları (5 Mayıs 19.00): İtalyan sinemasının, belki de dünya sinemasının en büyük filmlerinden biri olan Bisiklet Hırsızları uzun yıllar, film eleştirmenleri tarafından hazırlanan, dünyanın en iyi filmleri listelerinde ilk üçteki yerini hiç kaybetmedi. İtalyan Yeni Gerçekçilik akımının en iyi temsilcilerinden biri olan Vittoria de Sica’nın bu filmi, güçlü bir öyküye, sahici insanlara (öyle ki oyuncuların hiçbiri profesyonel değildir) ve insanî, evrensel bir temaya sahip. Sürükleyici bir anlatım ve güçlü oyunculuklar, hepimizin hayatına değen bir temayla birleşince bir başyapıt ortaya çıkmış.

Monica’yla Bir Yaz (9 Mayıs 19.00): Ingmar Bergman, sinema eleştirmenlerine göre filmografisinin ve yaratıcılığının kırılma noktası olan bu filmin şans eseri ortaya çıktığını söyler. Bergman’ın erken dönem filmlerinden biri olan 1953 yapımı film, hem beyazperdede cinselliğin henüz fazla yer bulamadığı bir dönemde cinselliğe alan açması, hem de hemen o yılların akabinde ortaya çıkacak Fransız Yeni Dalga akımına özgü kabul edilen anlatım ve çekim teknikleriyle benzeşen özellikler taşıması bakımından dikkat çekicidir.

Berlin Üzerindeki Gökyüzü (14 Mayıs 21.00): Wim Wenders’in 8 yıl ABD’de yaşadıktan sonra memleketi Batı Almanya’yla yeniden bağ kurma sürecinde çektiği film pek çok eleştirmen tarafından 1980’lerde çekilmiş en iyi filmler arasında gösterilir. Film uluslararası festivallerde aldığı ödüllerin yanı sıra Cannes Film Festivali’nde Wenders’e En İyi Yönetmen ödülünü kazandırır. Devam filmi Ne Kadar Uzak, O Kadar Yakın! (In weiter Ferne, so nah!) 1993’te, Amerikan yeniden çevrimi Melekler Şehri (City of Angels) 1998’de gösterime girer.

Yuvasızlar (16 Mayıs 19.00): Yönetmeni De Sica’ya Cannes’da OCIC ödülünü (Katolik Kilisesi Ödülü) kazandıran Yuvasızlar amatör başrol oyuncuları, alabildiğine yalın yoksulluk anlatımı ve yerinde çekimlerin hikâyeye kattığı doğal ayrıntılarla İtalyan Yeni Gerçekçiliği akımının tüm ilkeleriyle hayat bulduğu filmlerden biri.

Programın tümüne ulaşmak ve bilet almak için: http://sinematek.kadikoy.bel.tr/Program