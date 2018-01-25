Haftalık Bağımsız Gazete 26 Ocak 2018
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Kadıköy’de efsane sesler konseri

Kadıköy’de efsane sesler konseri
Gökçe UYGUN

İlki 14 Eylül 2017'de gerçekleşen ‘’Kadıköy Sound’’ adlı konser dizisinin ikincisi 18 Ocak 2018 Perşembe gecesi Kadıköy'ün gözde performans mekanlarından DorockXL'de gerçekleşti.

Gür Akad, Teoman, Haluk Levent, Can Gox, Ogün Sanlısoy, Kesme Şeker, Can Güney Project, Mert Topel Project, Gitarizma, Yol Arkadaşları ve Gloryhole'un sahne aldığı DJ Ozzy'nin sunuculuğunu yaptığı Kadıköy Sound Vol 2,  festival tadındaydı. Volkan Başaran, Sinem Sayın, Çağatay Ateş, Gamze Çağlar, Tolga Akyurt, Hakan Ergün ve Whisky grubundan Serdar Çokuslu gibi çok sayıda Kadıköy'lü sanatçının da seyirciler arasında yer aldığı organizasyona ilgi yoğundu. 21:30'da başlayan konserler 03:00'a dek devam etti. 3.sünün ne zaman düzenleneceği merak edilen Kadıköy Sound gecesinin organizasyonunu Gökhan Karaduman (GAK Organizasyon), ev sahipliğini Dorock XL, fotoğraf, video çekimi görsel yönetimini Goril Film üstlendi.

Etiketler; #kadıköy sound #konser
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