Haftalık Bağımsız Gazete 08 Aralık 2018
Kültür Sanat
Şiiri seyre daldılar…
Şiiri seyre daldılar…
Yaşam
Yıldızlarla geçen bir ömür…
Yıldızlarla geçen bir ömür…
Kültür Sanat
Vizyona girmeyecek film; Lavinya
Vizyona girmeyecek film; Lavinya
Yazı Dizisi
Abidin Dino: Sual-Mesaj- Mektup
Abidin Dino: Sual-Mesaj- Mektup

Kadıköy’de “Bir Garip Bencileyin”

“Karaoğlan” karakterinin yaratıcısı, ünlü çizgi romancı Suat Yalaz’ın “Bir Garip Bencileyin” sergisi 8 Aralık’ta Karikatür Evi’nde açılıyor

Kadıköy’de “Bir Garip Bencileyin”
GazeteKadıköy

Ünlü çizgi roman çizeri, senarist ve yönetmen Suat Yalaz’ın “Bir Garip Bencileyin” adını verdiği sergisi 8 Aralık 2018-8 Ocak 2019 tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde sanatseverlerle buluşuyor.

Yalaz sergiyle ilgili şunları söylüyor: “Sergime ve sergi kataloguna Yunus Emre esintisi bir ad vermişsem; bu, o başında çevresi dolaklı külahıyla, heybesi omzunda, sopası elinde, ağzında Türkçe’nin en güzel dizeleri, şiirleri, ilahileri, Türk yurdunu, Rum’u, Şam’ı dolaşan ozanların ozanı Yunus’a büyük hayranlık ve yakınlık duymuş olmamdandır.”

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’ndeki sergisinin ikinci sergisi olduğunu söyleyen Yalaz Karikatür Evi ile ilgili de “Kadıköy Belediyesi’nin, sanatsever halkımıza hizmet vermek için adadığı Karikatür Evi adlı tarihi üç katlı köşk, küçük ama çok şirin bir kültür yuvası. Adı Karikatür Evi ama, işlevi çok daha yaygın. Değişik konularda sergiler düzenleniyor sürekli, konferanslar veriliyor, konuşmacılar davet ediliyor.

Haftalardır çalışıyorum. Dilerim, güzel bir sergi olur, hep birlikte neşemizi bulur, yorgunluğumuzu unuturuz.” diyor

İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.