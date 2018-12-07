Kadıköy’de “Bir Garip Bencileyin”

“Karaoğlan” karakterinin yaratıcısı, ünlü çizgi romancı Suat Yalaz’ın “Bir Garip Bencileyin” sergisi 8 Aralık’ta Karikatür Evi’nde açılıyor

Ünlü çizgi roman çizeri, senarist ve yönetmen Suat Yalaz’ın “Bir Garip Bencileyin” adını verdiği sergisi 8 Aralık 2018-8 Ocak 2019 tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde sanatseverlerle buluşuyor.

Yalaz sergiyle ilgili şunları söylüyor: “Sergime ve sergi kataloguna Yunus Emre esintisi bir ad vermişsem; bu, o başında çevresi dolaklı külahıyla, heybesi omzunda, sopası elinde, ağzında Türkçe’nin en güzel dizeleri, şiirleri, ilahileri, Türk yurdunu, Rum’u, Şam’ı dolaşan ozanların ozanı Yunus’a büyük hayranlık ve yakınlık duymuş olmamdandır.”

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’ndeki sergisinin ikinci sergisi olduğunu söyleyen Yalaz Karikatür Evi ile ilgili de “Kadıköy Belediyesi’nin, sanatsever halkımıza hizmet vermek için adadığı Karikatür Evi adlı tarihi üç katlı köşk, küçük ama çok şirin bir kültür yuvası. Adı Karikatür Evi ama, işlevi çok daha yaygın. Değişik konularda sergiler düzenleniyor sürekli, konferanslar veriliyor, konuşmacılar davet ediliyor.

Haftalardır çalışıyorum. Dilerim, güzel bir sergi olur, hep birlikte neşemizi bulur, yorgunluğumuzu unuturuz.” diyor