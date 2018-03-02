Kadıköy’de Atölye Altı Sergisi

2015 yılında ortak bir alanda sanatsal üretim ve sanat teorileri tartışmaları gerçekleştirme amacıyla bir grup sanatçının bir araya gelerek kurduğu Atölye Altı, sanatı sadece kurumsallık üzerinden değil, dayanışma, işbirliği, kolektivite kavramları üzerinden ele alan bir grup ve kurulduğu günden bu yana başka bir sanatın nasıl mümkün olabileceğinin araştırmasını yapıyor.

İşte bu teorik ve pratik zeminden hareketle Atölye Altı Kolektifi, Emrah Önal, Ferhat Yüksekbağ, Hüseyin Çubuk, Serhat Yüksekbağ ve Roxy Sapan’ın katılımıyla bir grup sergisi gerçekleştiriyor. Sanatçıların resim, heykel çalışmalarının yer alacağı sergi, 2-8 Mart tarihleri arasında Mecra/Kadıköy’de. Öte yandan şimdiye kadar Ahmet Telli, Özcan Yaman, Ezgi Bakçay, Sungur Savran, Sadık Usta, Osman Erden, Mustafa Kemal Coşkun gibi şiir, sosyoloji, siyaset, felsefe ve sanat tarihi gibi birçok alandan teorisyenin konuşmalarını organize eden grup, bu sergi ekseninde Feyyaz Yaman ve Fırat Arapoğlu’nun katılacağı bir söyleşiye de ev sahipliği yapacak.