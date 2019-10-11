Kadıköy Tiyatro Şenliği başlıyor

Kadıköy’de yirminin üzerinde sahnesi bulunan tiyatro gruplarının, 2016 yılında bir araya gelerek kurduğu Kadıköy Tiyatroları Platformu (KTP), dördüncü yılında oyunlarını bir şenlikle açıyor. Platform’un geçtiğimiz aylarda yitirdiğimiz usta tiyatrocu Enis Fosforoğlu anısına hazırladığı 4. Kadıköy Tiyatro Şenliği 15 – 30 Ekim tarihleri arasında seyircisiyle buluşacak.
“Kadıköy’de Tiyatro, Her Yerde Tiyatro” sloganıyla başlayacak şenliğin programında 17 yetişkin oyunu, 5 çocuk oyunu, 4 seminer ve 8 atölye yer alıyor.
YÜRÜYÜŞ PAZAR GÜNÜ
Şenlik 13 Ekim Pazar, saat 14.00’te oyuncuların ve tiyatroseverlerin katılımıyla düzenlenen geleneksel yürüyüşle başlıyor. Bu sene sloganı “Kadıköy’de Tiyatro, Her Yerde Tiyatro” olarak belirlenen şenlik yürüyüşü Kadıköy Mehmet Ayvalıtaş Parkı’nda başlayıp, Süreyya Operası önünde yapılacak müzik dinletisiyle son bulacak.
Kadıköy Tiyatroları Platformu, şenlik boyunca sahnelenecek tüm yetişkin oyunlarının biletlerini 35 TL, çocuk oyunlarını 25 TL olarak belirledi. Atölye ve seminerlere katılım ise ücretsiz.
Şenlik programında yer alan sahneler ve oyunlar şöyle:
15 Ekim Salı 20.30 / Böyle Buyurdu Zerdüşt / Alt Kat Sanat / Mekân: Alt Kat Sanat
17 Ekim Perşembe 20.30 / Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler / Tiyatro Merdiven / Mekân: Alt Kat Sanat
17 Ekim Perşembe 20.30 / Frida / Küçük Salon / Mekân: Küçük Salon
18 Ekim Cuma 20.30 / Kader Can / Bam İstanbul / Mekan: Boa Sahne
18 Ekim Cuma 20.30 / Keşmekeş / Öykü Sahne / Mekân: Öykü Sahne
18 Ekim Cuma 21.00 / Güle Güle Diva / DasDas / Mekân: DasDas
20 Ekim Pazar 20.30 / Angina Pektoris / Küçük Salon / Mekân: Küçük Salon
20 Ekim Pazar 13.00 / İki Bavul Dolusu (Çocuk Oyunu) / Fabrika Sanat / Mekân: Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi
20 Ekim Pazar 13.00 / Bana Bir Masal Anlat (Çocuk Oyunu) / Kuzguncuk Sanat Tiyatrosu / Mekan: Nazım Hikmet Kültür Merkezi
21 Ekim Pazartesi 20.30 / Kapıların Dışında / Yolcu Tiyatro / Mekân: Kozyatağı Kültür Merkezi
21 Ekim Pazartesi 20.30 / Ran / Entropi / Mekân: Entropi
23 Ekim Çarşamba 20.30 / Netoçka Nezvanova / Yabancı Sahne / Mekân: Nazım Hikmet Kültür Merkezi
24 Ekim Perşembe 20.30 / Köpek Kalbi / Küçük Salon / Mekân: Küçük Salon
26 Ekim Cumartesi 20.30 / Karımın Kocası / Akla Kara Tiyatrosu / Mekân: Akla Kara Tiyatrosu
26 Ekim Cumartesi 13.00 / Kırmızının Hayali (Çocuk Oyunu) / Pat Atölye / Mekân: Moda Sahnesi
26 Ekim Cumartesi 15.00 / Küçük Kara Balık (Çocuk Oyunu) / Balon Kukla Tiyatrosu / Mekân: Öykü Sahne
27 Ekim Pazar 13.00 / Çoço, Çiçi ve Odrik (Çocuk Oyunu) / Tiyatro Yeni Çizgi / Mekân: Boa Sahne
27 Ekim Pazar 13.00 / Soğuktan Korkmayan Tek Kuş (Çocuk Oyunu) / Tiyatro Gülgeç / Mekân: Kadıköy Emek Tiyatrosu
27 Ekim Pazar 19.00 / Jean-Paul Marat / Praxis Perform / Mekân: Kadıköy Emek Tiyatrosu
28 Ekim Pazartesi 19.00 / Masanın Altında / Bizim Tiyatro / Mekân: Boa Sahne
28 Ekim Pazartesi 20.30 / Anne Frank’ın Hatıra Defteri / Alt Kat Sanat / Mekân: Alt Kat Sanat
29 Ekim Salı 20.30 / Füruğ / Oyun Sandalı / Mekân: Boa Sahne
30 Ekim Çarşamba 20.30 / Küçük Amerika / istanbulimpro / Mekân: istanbulimpro
Ayrıntılı bilgi için: http://www.kadikoytiyatrolari.com/4-kadikoy-tiyatro-senligi/