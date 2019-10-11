Kadıköy Tiyatro Şenliği başlıyor

Kadıköy Tiyatroları Platformu’nun düzenlediği 4. Kadıköy Tiyatro Şenliği bu yıl Enis Fosforoğlu anısına yapılıyor

Kadıköy’de yirminin üzerinde sahnesi bulunan tiyatro gruplarının, 2016 yılında bir araya gelerek kurduğu Kadıköy Tiyatroları Platformu (KTP), dördüncü yılında oyunlarını bir şenlikle açıyor. Platform’un geçtiğimiz aylarda yitirdiğimiz usta tiyatrocu Enis Fosforoğlu anısına hazırladığı 4. Kadıköy Tiyatro Şenliği 15 – 30 Ekim tarihleri arasında seyircisiyle buluşacak.

“Kadıköy’de Tiyatro, Her Yerde Tiyatro” sloganıyla başlayacak şenliğin programında 17 yetişkin oyunu, 5 çocuk oyunu, 4 seminer ve 8 atölye yer alıyor.

YÜRÜYÜŞ PAZAR GÜNÜ

Şenlik 13 Ekim Pazar, saat 14.00’te oyuncuların ve tiyatroseverlerin katılımıyla düzenlenen geleneksel yürüyüşle başlıyor. Bu sene sloganı “Kadıköy’de Tiyatro, Her Yerde Tiyatro” olarak belirlenen şenlik yürüyüşü Kadıköy Mehmet Ayvalıtaş Parkı’nda başlayıp, Süreyya Operası önünde yapılacak müzik dinletisiyle son bulacak.

Kadıköy Tiyatroları Platformu, şenlik boyunca sahnelenecek tüm yetişkin oyunlarının biletlerini 35 TL, çocuk oyunlarını 25 TL olarak belirledi. Atölye ve seminerlere katılım ise ücretsiz.

Şenlik programında yer alan sahneler ve oyunlar şöyle:

15 Ekim Salı 20.30 / Böyle Buyurdu Zerdüşt / Alt Kat Sanat / Mekân: Alt Kat Sanat

17 Ekim Perşembe 20.30 / Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler / Tiyatro Merdiven / Mekân: Alt Kat Sanat

17 Ekim Perşembe 20.30 / Frida / Küçük Salon / Mekân: Küçük Salon

18 Ekim Cuma 20.30 / Kader Can / Bam İstanbul / Mekan: Boa Sahne

18 Ekim Cuma 20.30 / Keşmekeş / Öykü Sahne / Mekân: Öykü Sahne

18 Ekim Cuma 21.00 / Güle Güle Diva / DasDas / Mekân: DasDas

20 Ekim Pazar 20.30 / Angina Pektoris / Küçük Salon / Mekân: Küçük Salon

20 Ekim Pazar 13.00 / İki Bavul Dolusu (Çocuk Oyunu) / Fabrika Sanat / Mekân: Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi

20 Ekim Pazar 13.00 / Bana Bir Masal Anlat (Çocuk Oyunu) / Kuzguncuk Sanat Tiyatrosu / Mekan: Nazım Hikmet Kültür Merkezi

21 Ekim Pazartesi 20.30 / Kapıların Dışında / Yolcu Tiyatro / Mekân: Kozyatağı Kültür Merkezi

21 Ekim Pazartesi 20.30 / Ran / Entropi / Mekân: Entropi

23 Ekim Çarşamba 20.30 / Netoçka Nezvanova / Yabancı Sahne / Mekân: Nazım Hikmet Kültür Merkezi

24 Ekim Perşembe 20.30 / Köpek Kalbi / Küçük Salon / Mekân: Küçük Salon

26 Ekim Cumartesi 20.30 / Karımın Kocası / Akla Kara Tiyatrosu / Mekân: Akla Kara Tiyatrosu

26 Ekim Cumartesi 13.00 / Kırmızının Hayali (Çocuk Oyunu) / Pat Atölye / Mekân: Moda Sahnesi

26 Ekim Cumartesi 15.00 / Küçük Kara Balık (Çocuk Oyunu) / Balon Kukla Tiyatrosu / Mekân: Öykü Sahne

27 Ekim Pazar 13.00 / Çoço, Çiçi ve Odrik (Çocuk Oyunu) / Tiyatro Yeni Çizgi / Mekân: Boa Sahne

27 Ekim Pazar 13.00 / Soğuktan Korkmayan Tek Kuş (Çocuk Oyunu) / Tiyatro Gülgeç / Mekân: Kadıköy Emek Tiyatrosu

27 Ekim Pazar 19.00 / Jean-Paul Marat / Praxis Perform / Mekân: Kadıköy Emek Tiyatrosu

28 Ekim Pazartesi 19.00 / Masanın Altında / Bizim Tiyatro / Mekân: Boa Sahne

28 Ekim Pazartesi 20.30 / Anne Frank’ın Hatıra Defteri / Alt Kat Sanat / Mekân: Alt Kat Sanat

29 Ekim Salı 20.30 / Füruğ / Oyun Sandalı / Mekân: Boa Sahne

30 Ekim Çarşamba 20.30 / Küçük Amerika / istanbulimpro / Mekân: istanbulimpro

Ayrıntılı bilgi için: http://www.kadikoytiyatrolari.com/4-kadikoy-tiyatro-senligi/