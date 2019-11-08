Kadıköy Sineması’nda NBC ve Tolga Karaçelik filmleri

Kadıköy Sineması, kasım ayı boyunca Türkiye sinemasının ses getiren iki yönetmenine yer veriyor. Dünyaca ünlü Nuri Bilge Ceylan ile ödüllere doymayan Tolga Karaçelik’in üçer filmi beyaz perdeye yansıyacak

Nuri Bilge Ceylan’ın Cannes Film Festivali Büyük Ödül sahibi, 2011 yapımı filmi “Bir Zamanlar Anadolu’da”, 76. Akademi Ödülleri’nde Türkiye’nin yabancı dilde en iyi film dalında Oscar aday adayı olan 2002 yapımı filmi “Uzak” ve 2014 yılında dünyanın en büyük ödüllerinden biri olan Altın Palmiye’yi kazanmış olan filmi “Kış Uykusu” izleyiciyle beyaz perdede bir kez daha buluşacak.

Tolga Karaçelik’in ise, 2011 yapımı, Altın Portakal En İyi Erkek Oyuncu Ödülünün sahibi filmi “Gişe Memuru”, 2015 yapımı Altın Portakal En İyi Film Ödüllü “Sarmaşık” ile ulusal ve uluslar arası yarışmalardan pek çok ödülle dönen 2018 yapımı “Kelebekler” filmi toplu olarak gösterilecek.

Program şöyle:

Bir Zamanlar Anadolu’da: 12 Kasım - 20.45

Uzak: 19 Kasım - 20.45

Kış Uykusu: 21 Kasım - 20.45

Gişe Memuru: 28 Kasım - 22.45

Sarmaşık: 29 Kasım - 22.45

Kelebekler: 1 Aralık - 20.45