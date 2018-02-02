Haftalık Bağımsız Gazete 02 Şubat 2018
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Kadıköy Sineması’nda “Başka Filmler”

Kadıköy Sineması’nda “Başka Filmler”
GazeteKadıköy

Kadıköy’ün en eski sinemalarından biri olan Kadıköy Sineması, restorasyon hazırlıklarını sürdürürken bağımsız filmlerin dağıtımcısı Başka Sinema filmlerini de göstermeye başladı.  Seyirciye farklı bir sinema deneyimi sunmayı amaçlayan Başka Sinema filmleri, Kadıköy Rexx ve Moda Sahnesi Sineması’ndan sonra Kadıköy’de en eski sinemalardan biri olan Kadıköy Sineması’nda da gösterilmeye başlandı.

Kadıköy Sineması’nda Onur Saylak’ın yönettiği “Daha” filmi de gösterilmeye devam ediyor.

SEANSLAR

Salon 1:

BABASININ KIZI – Daddy’s Girl

Seanslar: 11:00

PARAMPARÇA – In the Fade

Seanslar: 12:15 – 14:30 – 16:45 – 19:00 – 21:00

Salon 2:

DAHA

Seanslar: 11:45 – 14:00 – 19:00 – 21:15

KARE – The Square

Seans: 16:15

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