Kadıköy salonlarında aşk şarkıları

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Kadıköy’de yapılacak konserlerden bir derleme…

Kadıköy Belediyesi’nin sanat hayatına kazandırdığı, çocuklar için büyüleyici bir mekân olan Çocuk Kültür Merkezi’nde, Çocuk Sanat Merkezi Korosu, Karadeniz türkülerinden Sevgi Çiçekleri'ne, When The Saints'den Sing'e büyük bir aşk ile seslendireceği parçalarla müzikseverlerle buluşacak. Tüm Kadıköylü çocuklar, ‘’Aşk Olsun Şarkı Söylemeyene’’ adlı bu ücretsiz konsere yaşıtlarıyla birlikte şarkılara eşik etmeye davetli… (Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi/14 Şubat Çarşamba/19.00)

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat Dalı’ndan ‘Aşk şarkıları ve düetleri’ konseri. İÜDK OperaAnasanat Dalı Başkanı Prof. Şebnem Ünal’ın hazırlayıp sunacağı programda, İÜDK Opera ve Müzikal öğrencileri, opera, lied ve müzikal repertuvarının en tanınmış aşk şarkıları ve düetlerinden oluşan bir program ile izleyicilerin karşısında olacak. Bu ücretsiz konserde öğrencilere piyanist Beril Özyazıcı eşlik edecek. (Barış Manço Kültür Merkezi/14 Şubat Çarşamba/20.00)

Dünyaca ünlü Azerbaycanlı piyanist İslam Manafov, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde, “Aşk” için bestelenmiş birbirinden güzel eserleri İstanbullu sanatseverlerle buluşturuyor. Manafov bu konserde Chopin, Liszt, Kreisler, Mendelssohn, Gershwin gibi bestecilerin yanı sıra Horowitz, Godowsky, Rachmaninov gibi bestecilerin düzenlemelerini ve herkesin sevdiği şarkıları kendi düzenlemesiyle yorumluyor. (Yeldeğirmeni Sanat Merkezi/14 Şubat Çarşamba/20.00)

Caddebostan Gönüllüleri organizasyonuyla ‘’Her dilden bir demet aşk şarkısı” konseri yapılacak. İlkim Karaca, Özlem Büyükburç, Ute Büyükburç’un sahne alacağı ücretsiz konserde, sevgiyi anlatan şarkılar söylenecek, şiirler okunacak . (Caddebostan Kültür Merkezi/15 Şubat Perşembe/14.00)

İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, AŞKIN DİLİNDEN adlı konser verecek. Solistler Tuba Akyol - Murat Irkılata’nın sahne alacağı konserde, aşk ve sevgiyi dile getiren Türk Müziği eserlerinden seçmeler seslendirilecek. (Caddebostan Kültür Merkezi/28 Şubat Çarşamba/20.00)

Aşk masalları

Masal paylaşma topluluğu ‘’Masal Hâli̇’’, ‘Aşk Masalları’ gecesi düzenliyor. Masalcılar, ‘’Aşk bir var olma hali... Bir kaybediş, bir vazgeçiş belki bir adanma hali... Aşk yanma hali, küllerinden doğma hali… Bu gecede masallarımız aşkın gücünü anlatacak. Birlikte hatırlayacağız, paylaşacağız. Ferhat ile Şirin, Aslı ile Kerem, Yusuf ile Züleyha büyük aşkların temsilcileri de belki aramızda olur o gece. Bir Şubat akşamı aşka doyacak ve aşkla meşk olacağız yine.Şarkılarla birlikte masalların yolunda aşk ile hemhal olmak için;Gelin, tanışalım, aşka doyalım, hatırlayalım, birlikte olalım, anlatalım, dinleyelim’’ diyor. Gökçe Kurt’un masalları dile dökeceği gecede Ali Çiçek de müzik yapacak. Etkinlik, 16 Şubat Cuma akşamı 20.30-22.00 saatleri arasında, Bahariye’deki Penguen Kültür’de yapılacak.