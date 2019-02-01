Kadıköy sakinleri bu sergide!

Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölyesi (TAK)’ta yürütülen “Kadıköy’ün Sakinleri” fotoğraf projesi sergisi ve kitabı meraklısıyla buluşuyor

TAK’tan yapılan açıklamada “Kadıköy coğrafyasında yüzlerce yıldır yaşayan farklı toplulukların kültürel çeşitliliğini ve tarihsel zenginliğini kayıt altına alan 180 fotoğraf ve 17 etkileyici hikâyeden oluşan 260 sayfalık kitabımız ve sergimiz ile Kadıköy'ün Sakinleri Fotoğraf Projesi, 3 Şubat Pazar günü Caddebostan Kültür Merkezi’nde huzurlarınızda.” denildi.

Proje kapsamında, Kadıköy’ün çok kültürlü yapısını ortaya çıkaran fotoğraflarla, birarada yaşamı destekleyecek ve çeşitli inanç gruplarının ve toplulukların kültürel ritüellerini inceleme fırsatı bulabilirsiniz.



