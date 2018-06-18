Kadıköy Belediyesi ve Beyoğlu Sahaflar Derneği’nin işbirliğiyle bu sene ilki düzenlenen, 42 sahafın yüzlerce okurla buluştuğu Kadıköy Sahaf Günleri sona erdi

Kadıköy’de ilki gerçekleştirilen sahaf günlerine katılım oldukça yoğundu. Şehir dışından okurların dahi katıldığı etkinlik sadece sahaflarla okurları buluşturmakla kalmadı, yapılan etkinliklerle de dikkat çekti.

Kadıköy Sahaf Günleri’nde sergi ve söyleşilerin yanı sıra bir de kitap mezatı gerçekleşti. 16 Haziran Cumartesi günü gerçekleşen mezatta Bilge Karasu’nun Göçmüş Kediler Bahçesi, Cemal Süreya’nın Güz Bitiği, İlhan Berk'in İstanbul Kitabı, Can Yücel'in Sevgi Duvarı kitaplarının ilk baskıları 1 liradan açık arttırmaya çıkarıldı. Türk edebiyatının bu nadir eserlerinin yanı sıra birçok eser sahiplerini buldu.

“HERKES MUTLU”

Kadıköy Sahaf Günleri etkinliğinin düzenleyicilerinden Beyoğlu Sahaflar Derneği Başkanı Ümit Nar etkinlikte 9 söyleşi, 1 atölye, 3 sergi gerçekleştirildiğini belirtti ve “Etkinliğimize 42 sahaf katıldı. Tüm etkinliklerimizi, söyleşileri, sergileri yoğun katılımla gerçekleştirdik. Bir de kitap mezadı yaptık. Bu da çok önemliydi. Sonucunda şu söylenebilir; hem belediyenin hem sahafların hem de okurların mutlu olduğu bir etkinlik yaptık.” dedi.

Kitap günleri boyunca sergiler de açıldı; “Osmanlı’dan Günümüze Kitapçı Etiketleri ve ‘Exlibris’ler”, “Nazım Hikmet 116 Yaşında: Kendi Eliyle İlk Baskı Kitapları” ve “Ali Suavi ve Jön Türkler” sergileri de yoğun ilgi gördü.

Kadıköylülerin kitaba daha yatkın ve daha bilinçli olduğunda hemfikir olan sahaflar gazetemize şunları söyledi:

Emin Nedret İşli (Sahaf Turkuaz): 40 senedir sahaflık yapıyorum. Bayram tatili ve seçim atmosferi katılımı biraz olumsuz etkiledi diye düşünüyorum. Kadıköylü okur kitlesinin kitaba yatkınlığı katılımı arttırdı. Bu etkinliğin devam ettirilmesi oldukça önemli. Kadıköy Sahaf Günleri artık alışılagelmiş bir etkinlik olmalı.

“MERSİN’DEN BURSA’DAN OKURLAR GELDİ”

Seyit Kaya (EdebiHayat Sahaf): Sarıyer Yeniköy’den geliyoruz biz. İstanbul’da böyle bir festivalin yapılabileceği en iyi noktalardan biri Kadıköy. Bu konuda sahaflar olarak hemfikiriz sanırım. Geleneksel hale gelip düzenli hale gelirse daha iyi olacaktır.

Barış Bingöl (Barış Sahaf): Kadıköy, sahaflar olarak bizim her zaman pozitif baktığımız bir yer. Buradaki Sahaf Günleri de beklediğimiz gibi iyi geçti. Biz çok yerlerde festivale gittik, hepsinde konu dışı sorularla karşılaştık. Burada hiç böyle sorularla karşılaşmadık. Kadıköy’de kitap bakmaya gelen kişinin kalitesi kesinlikle daha yüksek ve okurlar bilinçli. Mesela benim şahit olduğum Mersin’den, Bursa’dan duyup gelen okurlar vardı.

Abdullah Karasu (Hengame Sahaf): Biz Üsküdar’dan geldik. İlgi yoğunluğu diğer festivallere göre hemen hemen aynı fakat Kadıköylülerin seçkileri farklı. Kadıköy’de ilk baskı kitaplara, imzalı kitaplara, araştırma ve çeviri kitaplarına daha yoğun bir ilgi gözlemledim.

“BİZİM İÇİN KADIKÖY ÇOK ÖNEMLİ”

Lütfi Bayar (Babil Sahaf): “Kadıköy’de daha önce sahaflarla ilgili böyle bir etkinlik olmamıştı. Birçok semtte yapılıyordu bu sahaf günleri. Kadıköy’de bunun yapılması bizim için çok iyi. Kitap satıcısı kadar kitap okuyucusu için de iyi olduğunu düşünüyorum. Böyle kitaba dayalı bir kültürel çalışma Kadıköy’e de iyi gelecektir.”

Bayram Koç (Kırkambar Sahaf): “Kadıköy’de bir ilk. Yılların çabası sonucunda bunu düzenliyoruz. Bizim için Kadıköy çok önemli. Belediye de bunu kabul etti. Bir tek Kadıköy kalmıştı, şimdi burada da yapıyoruz. Bu günlerde kendimizi tanıtabiliyoruz, adresimizi bildirebiliyoruz, okuyucuyla da sahafların biraraya gelebildiği nadir yerlerden.”

Lütfü Seymen (Müteferrika Sahaf): “Kadıköy’de bu etkinliğin düzenlenmesi için Belediye Başkanımız Aykurt Nuhoğlu ile görüşenlerden birisiyim. Çok memnunum. Çünkü birkaç yıldır konuşuyorduk bunu sonunda gerçek oldu. İlk defa Kadıköy’de bunun gerçekleşiyor olması oldukça önemli. Benim yerim Kadıköy Çarşı’da Akmar’ın karşısında küçük bir yer. 40 yıldan beri sahaflık yapıyorum. Buradaki en eskilerden bir tanesiyim. Sahafçılık bir şekilde yolunu bulur. E-kitap çıkması, internet vs bizi bitirmez. Sahafçılık asla bitmez. Elektrik gitse bir şekilde zorlanırsın onları kullanmaya ama gaz lambasında, ay ışığında bile kitabı okursun. Bir yönüyle iyi basılmış, nadir olan kitaplar her zaman okuyucusuna ulaşır. Kuyumcular, antikacılar nasıl kapanmıyorsa sahaflar da kapanmaz.”

Serap Temoçin (Rengin Sahaf): “Etkinliği çok faydalı buluyorum. Biz de Kadıköylü sahafız zaten. Kadıköy tiyatroları, sinemalarıyla kültürün başkenti gibiydi; sahaf günleriyle bunun tamamlandığını düşünüyorum. Yeni okuyuculara ulaşabiliyorsunuz böyle günlerde, ki bu çok önemli.”