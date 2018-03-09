Kadıköy Mag. yerel magazin olma yolunda

Kadıköy Mag. internette paylaştığı haberlerle Kadıköylülerin ilgisini topluyor

Ayşegül SAĞLAM

Kadıköy Mag. Kadıköy’e değer katan her şeyin bulunduğu bir kültür sanat platformu ve forum. İki sene facebook’ta grup olarak faaliyetini sürdüren Kadıköy Mag. Kadıköylülerin artan ilgisi sayesinde takipçi sayısını 11 bin kişiye ulaştırmış. Takipçi sayısı artınca, platform grup formatından çıkıp etkinlik sayfasına dönüşmüş. Grup ise herkesin kendi etkinliğini, ihtiyacını paylaşsın diye aktif olarak devam ediyor.

Kadıköy Mag.’in yöneticisi Tuna Mitrani, asıl amacının insanlara kültür sanatı sevdirmek aynı zamanda Kadıköy’de güzel işler yapan insanların ve oluşumların tanıtımını yapmak olduğunu söylüyor. Kadıköy Mag.’ın ilerisi için, kendi etkinliklerini yapmak, videolar, röportajlar, mekan değerlendirme, mekanlardan canlı yayın, köşe yazıları, Kadıköy’ün insanlarını tanıtma ve radyo programı gibi hedefleri var. Sayfa intagram ve facebooktan sonra yakın zamanda bir web sitesi de açacak.