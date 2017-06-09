Kadıköy Kitap Günleri’nde son 3 gün

Bu yıl 9 gün süren 9. Kadıköy Kitap Günleri’nin son üç gününde de onlarca söyleşi, imza ve atölye programı okurları bekliyor

Kadıköy Belediyesi’nin tarihi Haydarpaşa Garı’nda düzenlediği Kitap Günleri’ne İstanbullular yoğun ilgi gösteriyor. 3 Haziran Cumartesi günü başlayan Kitap Günleri’ni beş günde 150 bin kişi ziyaret etti. 180 yayınevi, 16 sivil toplum örgütü, 28 bireysel yazarın yer aldığı Kitap Günleri’nde 840 sanatçı ve yazar imza günü ve söyleşi yapıyor.

UZUN KUYRUKLAR…

İlk iki gün gerçekleşen İrfan Değirmenci, Enis Batur, Yekta Kopan, Ercan Kesal, Canan Karatay, Mine Kırıkkanat söyleşi ve imza günlerine okurlar büyük ilgi gösterdi. Füruzan, Ayşe Kulin, Ali Lidar, Zafer Algöz ve Can Yılmaz imza masalarında uzun kuyruklar oluştu.

Kitap Günleri boyunca aralarında Murathan Mungan, Ahmet Ümit, İbrahim Kaboğlu, Fatih Portakal, İhsan Eliaçık, İoanna Kuçuradi, Sevin Okyay, Özgür Mumcu, Ataol Behramoğlu, Mert Fırat, Merdan Yanardağ, Türkan Şoray, Sunay Akın gibi pek çok yazar, şair, gazeteci, oyuncu, bilim insanı ve felsefeci İstanbullularla buluşuyor.

Özellikle çocuk ziyaretçilerin faydalı ve eğlenceli vakit geçirebileceği pek çok atölyenin düzenlendiği Kitap Günleri’nde felsefe, origami, karikatür, yaratıcı yazarlık, dedektiflik, hikâye yazma, masal terapisi atölyeleri yapılacak.

KUÇURADİ GELİYOR

9. Kadıköy Kitap Günleri, 11 Haziran Pazar akşamı sona erecek. Hala Kitap Günleri’ni ziyaret etmediyseniz, son üç gün içinde gelmeniz için çok sebep var. Bunların başında Türkiye Felsefe Kurumu’nun başkanı filozof ve eğitimci İonna Kuçuradi’nin bir başka felsefeci Betül Çotuksöken ile vereceği söyleşi geliyor. Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği söyleşide Kuçuradi ve Çotuksöken insan, ahlak ve etik konularını anlatacak. 9 Haziran Cuma günü yapılacak pek çok söyleşinin yanı sıra bu etkinliği de kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz.

OKYAY, ÜMİT, MUNGAN…

10 Haziran Cumartesi ise, geniş okur kitlesine sahip yazar ve sanatçılar geliyor. Sanattan spora pek çok farklı alanda yazdığı yazıları ve televizyon programlarıyla tanınan Sevin Okyay, bir başka ilgi alanı olan polisiye edebiyatını anlatacak. Kadıköy’de yayın hayatını sürdüren polisiye dergi 221B’nin konu edinileceği söyleşide Okyay’a Celil Oker eşlik edecek.

Nihat Sırdar, Ahmet Ümit, Güldar Mumcu, Özgür Mumcu, Murathan Mungan, Ataol Behramoğlu, Müge İplikçi, gün boyunca düzenlenecek söyleşilerde okurlarla buluşacak.

KENT VE YEREL YÖNETİMLER

Cumartesi günü Kitap Günleri’nde sadece edebiyat konuşulmayacak, kent sorunları ve yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları da gündemde olacak. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, kent üzerine kitapları bulunan H. Tarık Şengül ile birlikte vereceği söyleşide Kadıköylülerle buluşacak.

SON TREN…

Haydarpaşa Garı’nda esen 9 günlük sanat edebiyat felsefe rüzgarı 11 Haziran Pazar akşamı sona erecek. Son gün de kaçırılmayacak söyleşiler var. Son günün ilk konuşmacısı sevilen oyuncu Mert Fırat olacak. Güven Erkin Erkal ise müziğe bir pencere aralayacak ve Türkiye Rock Tarihi’ni anlatacak. Emre Kongar ve Hanefi Avcı farklı saatlerdeki söyleşilerinde güncel politik mevzular hakkındaki görüşlerini paylaşacak.

Kadıköy’ün genç kalemleri Ferhat Uludere ve Kadir Aydemir ise Kadıköy’de yazar olmanın inceliklerini anlatacak.

Ve 9. Kadıköy Kitap Günleri, Sunay Akın’ın vereceği “Son Tren” söyleşisiyle sona erecek.

KİTAPLARINIZI İMZALATIN

Kadıköy Kitap Günleri’nin bir güzelliği de, sevdiğiniz yazarlara kitaplarını imzalatma fırsatı bulmanız. Son üç gün de peronlarda uzun kuyruklar oluşturan imza günleri tam hız devam edecek. Aralarında Gülsüm Cengiz, Necati Güngör, Kardeş Türküler, Neşe Doster, Ayşenur Yazıcı, Turgay Fişekçi, Afşar Timuçin, Türkan Şoray, Hasan Ali Toptaş, Mario Levi gibi pek çok isim yayınevleri stantlarında kitaplarını imzalayacak.

RİNG SEFERLERİ VAR

Kadıköy Belediyesi, 9. Kitap Günleri boyunca Bostancı Lunapark, Bostancı Vapur İskelesi ve Kadıköy Haldun Taner önünden Haydarpaşa Garı’na ring seferleri yapılıyor. 3-11 Haziran günleri 11.00, 13.30, 16.30 ve 19.30’da Bostancı Vapur İskelesi önünden; 10.30, 14.00, 17.00, 20.00’da Bostancı Minibüs Yolu Lunapark önünden; 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30’da Kadıköy Haldun Taner önünden 9. Kitap Günleri’nde servisler olacak.

http://kitapgunleri.org