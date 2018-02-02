Kadıköy, Kış Sanat Festivali ile ısınacak

Türkiye Gençlik Akademisi ve Kadıköy Belediyesi işbirliğiyle bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Kadıköy Kış Sanat Festivali, sanatı sosyal sorumlulukla birleştirerek kışın en soğuk günlerinde içimizi ısıtmaya geliyor

Türkiye Gençlik Akademisi bu yıl da Kadıköy Belediyesi ile elele vererek, girişi parayla değil kitapla olan Kış Sanat Festivali’ni başlatıyor. 10-11 Şubat tarihlerinde Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan festival, ücretsiz olmakla beraber her bir sahne performansı için kişi başı bir, atölyeler için ise kişi başı beş kitap talep ediyor.

Bu yıl festival programının ilk gününde Gökhan Emre Akıl söyleşisinin ardından Marad Sade ve Yalnızlık Senfonisi tiyatro oyunları sahnede olacak. Günün kapanışını ise C Blok ve Mesut Yılmaz konserleri üstlenecek. Yine ilk gün sahne programlarının yanında Masal, Seramik, Arjantin Tango ve Yaratıcı Drama Atölyeleri düzenlenecek.

Festivalin ikinci gün programı da aynı yoğunlukta ilerleyecek. İkinci gün Sinem Sal ve Rewhat Arslan söyleşileriyle gün açılışı yaptıktan sonra Kadıköy Kış Sanat Festivali sahnesi Doğukan Manço’yu ağırlayacak. Ardından Akıl Defteri ve Yangın Yeri tiyatro oyunları sahnelenecek. Günün kapanışını ise Yedinci Ev müzik grubu üstleniyor olacak. İkinci gün ise sahne programlarına Yaratıcı Drama Atölyesi eşlik edecek.

Toplanan kitapların ihtiyaç sahibi kurumların kütüphanelerinde kullanılacağı bu anlamlı festivale herkes davetli!