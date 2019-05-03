Kadıköy Kent Sohbetleri başlıyor

Kadıköyü Bilim Kültür ve Sanat Dostları Derneği (KADOS) tarafından tasarlanan ve yürütülen “Hatırla: Kadıköy’de kültürel çeşitlilik” çalışması kapsamında düzenlenen Kent Sohbetleri, Mayıs ayında, Moda Kültür Cemiyeti’nde gerçekleşecek

Kadıköyü Bilim Kültür ve Sanat Dostları Derneği (KADOS) yeni bir sosyal farkındalık projesine imza attı. Kadıköy’de Ermeni, Rum ve Yahudi yerleşimi yüzyıllara dayanan bir tarihe sahip. “Hatırla: Kadıköy’de kültürel çeşitlilik” başlığını taşıyan çalışma, bu kadim tarihe ve bugünkü izlerine yönelik farkındalığın arttırılması ve çağdaş kent kültürünün gelişiminin desteklenmesi amacıyla hazırlandı. Bu kapsamda semtin dokusunda yer etmiş olan azınlıklara ait yapıların; ibadethane, okul, işyeri ve gündelik yaşam alanlarının, kısacası tarihi mirasın mekanlar üzerinden derlendiği bir Kadıköy rehberi ve haritası hazırlanacak. Bir Kadıköy Kaynakçası’nın hazırlıklarını da içeren çalışma aracılığıyla kültürel mirası korumak, kültürel hafızanın gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak ve kent yaşamında kültürlerarası diyaloğun gelişime katkıda bulunmak amaçlanıyor.

Çok kültürlü Kadıköy’ün çok kültürlü rehber ve haritasına bir ön hazırlık oluşturması amacıyla yerel halkın katılımına açık olarak bir dizi seminer düzenlenecek. “Kent Sohbetleri” üst başlığını taşıyan seminerler, Mayıs ayı boyunca Moda Kültür Cemiyeti’nde gerçekleşecek.

KHALKEDON’DA RUM TARİHİ

5 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan ilk seminer, “Khalkedon” belgeseli çevresinde şekillendi. 15.30’da belgeselin gösterimi yapılacak. Ardından Kent Sohbetleri dizisinin ilkinde Kadıköy’de Rum tarihi konuşulacak. Khalkedon belgeselinin danışmanı da olan Yorgo İstefanopulos’un modere edeceği toplantıya İrini Dimitriyadis, Orhan Türker ve Maria Kiracopulu Günberk konuşmacı olarak katılacak.

YELDEĞIRMENİ’NDEN YAHUDİLER GEÇTİ

Kent Sohbetleri, 12 Mayıs Pazar günü, iki oturum ile devam edecek. 14.00’te başlayacak ilk oturum; “Yeldeğirmeni’nden Yahudiler Geçti, Anıları Kaldı” başlığını taşıyor. Modaratörlüğünü Eli Arditi’nin üstlendiği oturumda, Yeldeğirmeni semtindeki 100 yıllık aile tarihini kitaplaştıran Harun Niyego konuşacak. Kahve molasının ardından, saat 16.00’da gerçekleşecek olan ikinci oturumda bu kez karikatürist yazar İzel Rozental “Moda Sevgilim” adını verdiği ve Moda anılarını derlediği kitabıyla yazar Rita Ender’in konuğu olacak.

ERMENİLERİN YILLIĞI

17 Mayıs Cuma günü, saat 16.00’da başlayacak olan Kent Sohbetleri’nde ise Kadıköy’ün Ermenileri konuşulacak. Sevan Ataoğlu tarafından modere edilecek olan “Kadıköy’de Ermenilerin Tarihi: Bir Yıllığın İzinden” başlıklı seminerde, araştırmacı-yazar Krikor Damatyan’ın 5 cilt halinde hazırladığı Ermenice “Kadıköy Yıllığı” eseri çerçevesinde Kadıköy Ermenilerinin tarihi ele alınacak.

BİRLİKTE YAŞAMAK

Kent Sohbetleri dizisinin son oturumu “Birlikte Yaşamak” başlığını taşıyor. Kadıköy’de yüzlerce yıllık tarihe sahip birlikte yaşam pratiğinin konuşulacağı oturumu KADOS Yönetim Kurulu Başkanı Tanay Sıdkı Uyar modere edecek. Yorgo İstefanopulos, Mıgırdiç Margosyan ve Eli Arditi toplantıda konuşmacı olarak yer alacak.

“Hatırla: Kadıköy’de kültürel çeşitlilik” projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Yerel STK’lar Hibe Programı” kapsamında Kadıköyü Bilim Kültür ve Sanat Dostları Derneği (KADOS) tarafından tasarlandı ve yürütülüyor. Çalışmanın geneli hakkında daha ayrıntılı bilgiye dernek ve proje web sitesi ile sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir: www.hatirla-kadikoy.org www.kados.org.tr