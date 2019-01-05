Filmmor ve Potlaç İşbirliği ile “Kadıköy Kadın Filmleri Matinesi” başlıyor. Kadınlar hem film izleyecek hem de yönetmen ve eleştirmenlerle sohbet edecek

Kadıköy Belediyesi’nin kadınlar arasındaki dayanışma ve üretim ağını güçlendirmek için kurduğu kadın dayanışma ağı Potlaç ve Filmmor işbirliğiyle “Kadıköy Kadın Filmleri Matinesi” başlıyor.

Her ayın ilk Salı günü yapılacak etkinliğin ilki 8 Ocak Salı günü saat 19.00'da Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

“Kadıköy Kadın Filmleri Matinesi”nin ilk film ise Melek Özman’in yönetmenliğini yaptığı “70-80-90, Masum, Küstah, Fettan” olacak. Yeşilçam filmlerinde kadın tiplerini konu alan belgesel filminin gösterimlinin ardından yönetmen Melek Özman ve sinema eleştirmeni Alin Taşçıyan ile söyleşi yapılacak.

“Masum, Küstah, Fettan” Filmi Hakkında:

Film Yönetmeni: Melek Özman

Türkiye sinemasında kadınlar… Nadiren anlatıcı… Çoğunlukla konu… Genellikle -erkek yönetmenlerin çektiği filmlerde- neden Masum, Küstah, Fettan ama daima iki boyutlu: “iyi” ya da “kötü”ler? İyilikleri ya da kötülükleri ne kadar sahici? Neden her durumda sözleri dinlenmiyor, onlara inanılmıyor, affedilmiyor ya da cezalandırılıyorlar?

Filmde Alin Taşçıyan, Arzu Okay, Hülya Uğur Tanrıöver, Lale Belkıs, Agah Özgüç, Ülkü Erakalın ve sinema izleyicileri ile Yeşilçam’ın kadınlara yapıp ettiklerinin, “masum kadınların’ hıçkırıkları arasında nadiren duyulan ‘fettan kadınların’ kahkahalarının izi sürülüyor…

Tarih: 8 Ocak Salı

Saat:19.00

Yer: Barış Manço Kültür Merkezi

Adres: Caferağa Mahallesi, Nailbey Sk. Kadıköy