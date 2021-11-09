Kadıköy'de ücretsiz Flamenko Atölyesi

Yeldeğirmeni Sanat, bu sezon Flamenko Atölyesi düzenliyor. Kayıtlar 11 Kasım’da başlıyor

Kadıköy Belediyesi’nin Yeldeğirmeni Sanat’ta sezon boyunca gerçekleştireceği ücretsiz Flamenko Atölyesi’ne 12 yaş ve üzeri, kronik bir sağlık sorunu olmayan herkes katılabilecek. 20 Kasım Cumartesi başlayacak atölyeye kayıtlar 11-17 Kasım tarihlerinde olacak. Pandemi nedeniyle kontenjanın sınırlı olduğu atölyeye katılmak isteyenlerin kayıtlarını Yeldeğirmeni Sanat’a giderek yaptırmaları gerekiyor.

İSPANYA’DAN GELEN DANS

Flamenko dansının, kökeni İspanya'ya dayanıyor. Dansın kökenine ilişkin iki görüş var. Bazıları İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinde ortaya çıktığını söylerken, bazıları da bu bölgeye Çingeneler tarafından Pakistan ve Hindistan'dan geldiğini söyler. Flamenko dansı gitar eşliğinde yapılır. Dansta el çırpma ve ayak hareketleri baskındır. Flamenko dansçısının dansı kadar giysileri de önemli. Bu nedenle atölyeye katılmak isteyenlerin bu giysileri de edinmeleri gerekiyor.

Detaylı bilgi için: 0216 337 00 58

http://yelsanat.kadikoy.bel.tr/