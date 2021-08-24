Kadıköy'de Rus Filmleri haftası başladı

Yaz boyunca kültür sanat etkinlikleriyle öne çıkan Kadıköy, şimdi de Rus Filmleri Haftası'na ev sahipliği yapıyor. Rusya İstanbul Başkonsolosluğu ve Kadıköy Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen etkinlik 29 Ağustos akşamına kadar sürecek

Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı sırasında verdiği mücadelenin 80. yıldönümü nedeniyle Kadıköy'de düzenlenen Rus Filmleri Haftası 23 Ağustos akşamı başladı. 1941-1945 yılları arasında verilen Büyük Vatan Savaşı'nın 80. yıldönümü nedeni ile CKM'de düzenlenen Rus Filmleri Haftası'nın açılış törenine, İstanbul Rusya Başkonsolosu Andrey Buravov ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı katıldı. İstanbul Rusya Başkonsolosluğu’nun ve Mosfilm’in katkılarıyla, Kadıköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik 1941 – 1945 Büyük Vatanseverlik Savaşı’nın 80. yıl dönümüne adanıyor. Rus Filmleri Haftası, 1959 yapımı “Bir Asker Destanı” film gösterimiyle perdelerini açtı. BİLETLER ÜCRETSİZ Etkinlik kapsamında Mosfilm'in seçtiği en iyi savaş filmlerİ, Türkçe altyazılı olarak gösterilecek. Ücretsiz biletler CKM’nin internet sayfasından alınabilir. 7 SAVAŞ FİLMİ Rus Filmleri Haftası'nda; Bir İnsan Kaderi, Git ve Gör, Leylekler Uçuyor, Yıldız, Bir Asker Destanı, Beyaz Kaplan, Vatan İçin Savaştılar adlı filmler sinemaseverlerle buluşacak. Büyük Vatan Harbi anısına CKM Galeri’de düzenlenen fotoğraf sergisi de 29 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilir.