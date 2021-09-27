Kadıköy'de plaklar Neşet Ertaş anısına dönecek

Kadıköy Plak Günleri, 2 Ekim Cumartesi Kadıköy Belediyesi bahçesinde başlıyor. Bu yıl plaklar halk ozanı, usta Neşet Ertaş anısına dönecek

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl 5’incisini düzenlediği Kadıköy Plak Günleri, 2 - 3 Ekim günlerinde Kadıköy Belediyesi’nin Hasanpaşa’da bulunan merkez binası bahçesinde yapılacak. Etkinlik, 25 Eylül 2012 yılında aramızdan ayrılan halk ozanı Neşet Ertaş’ın anısına düzenleniyor. Program kapsamında, Bozlak geleneğinin yeni temsilcilerinden biri olan müzisyen İsmail Altunsaray, Neşet Ertaş anısına bir konser verecek ve usta sanatçının eserlerini seslendirecek. İki gün boyunca sürecek programda bu yıl da plakçılar stantlarını açacak ve plak koleksiyoncularına ve müdavimlerine keyifli bir buluşma yaşatacak. Programda ayrıca söyleşiler, imza günleri ve dj performansları da yer alıyor.

Programın ilk günü saat 12.00’de analog müzik şöleniyle başlayacak. İlk gün programında Türk popunun ilk kadın seslerinden Ayferi ile “Çal Çingene Çal” başlıklı söyleşi ve imza günü gerçekleşecek. Program, müzik yazarı Murat Beşer’in “Plak Kültürü ve Koleksiyonerlik” söyleşisi ile devam edecek. Beşer’in konukları koleksiyoner Ercan İmre ve pek çok müzik türüne ait yeni, nadir ve ikinci el plakların bulunabileceği Rainbow45 Records mağazasından Salih Karagöz olacak. Birinci günün son söyleşisi müzik yazarı Artemis Günebakanlı’nın “Yeni Oyuncular: Değişen Müzik Sektöründe Kuralları Kendin Yazmak” söyleşisi olacak. Günebakanlı’nın konukları müzisyen Nilipek ve Nova Norda olacak. Halk müziğinin duayen sanatçısı Ümit Tokcan ise yeniden basılan “Hekimoğlu” plaklarını sevenleri için imzalayacak. Birinci gün programı, müzik grubu Lalalar’ın konseri ile kapanışını yapacak.

“BOZKIRIN TEZENESİ” ANISINA KONSER

Kadıköy Plak Günleri ikinci gününde de açılışını analog müzik şöleniyle yapacak. Gün boyu, plak koleksiyoneri Volkan Judocu; radyocu, müzik eleştirmeni, koleksiyoner Mete Avunduk ve koleksiyoner Abanoz’un dj performansıyla plaklardan müzik sesleri yükselecek. Programın ikinci gün söyleşisinin konuğu yazar Kanat Atkaya olacak. Radyo Eksen Yayın Yönetmeni Gülşah Güray’ın moderatörlüğünü yapacağı söyleşi 18.00’de başlayacak. Kadıköy Plak Günleri saat 21.00’de gerçekleşecek konserle kapanışını yapacak. Konser, 2012 yılında aramızdan ayrılan Türk Halk Müziği’nin değerli ismi Neşet Ertaş anısına yapılacak. “Bozkırın Tezenesi” adına yapılan konserde, Türk Halk Müziği sanatçısı İsmail Altunsaray, usta sanatçı Neşet Ertaş'ın türkülerinden oluşan eserleri seslendirecek.

PROGRAM

02 EKİM CUMARTESİ 2021

12.00 Açılış “Analog Şölen Başlıyor”

14.00 Muhabbet- İmza / Ayferi “Çal Çingene Çal”

16.00 Muhabbet / Murat Beşer (Müzik Yazarı) “Plak Kültürü ve Koleksiyonerlik”

Konukları: Koleksiyoner Ercan İmre ve Rainbow45 Records’dan Salih Karagöz

18.00: İmza: Halk müziğinin duayen sanatçısı Ümit Tokcan

“Yeniden basılan Hekimoğlu plaklarını sevenleri için imzalayacak”

19.00 Muhabbet / Artemis Günebakanlı (Müzik Yazarı)

Konukları: Nilipek. ve Nova Norda

Yeni Oyuncular: Değişen Müzik Sektöründe Kuralları Kendin Yazmak

21.00 Konser / Lalalar

23.00 Yarın görüşmek üzere

03 EKİM PAZAR 2021

12.00 Açılış “Analog Şölen İkinci Gününde”

14.00 Dj Performans / Volkan Judocu

16.00 Dj Performans / Mete Avunduk

18.00 Radyo Eksen Söyleşisi

Radyo Eksen Yayın Yönetmeni Gülşah Güray’ın konuğu Kanat Atkaya

19. 00 Dj Performans / Abanoz

21.00 Konser / İsmail Altunsaray “Neşet Ertaş Anısına”

23.00 Seneye görüşmek üzere