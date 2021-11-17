Kadıköy'de günübirlik heykel ve resim atölyeleri

Kadıköy’de bulunan Anka Workshop, günlük iş stresinden bunalanlara bir nebze de olsa nefes aldırmak için günübirlik heykel ve resim atölyeleri düzenliyor

Kültürel ve sanatsal faaliyetleri ile öne çıkan Kadıköy, bu kez stresli çalışma ortamlarında bunalıp nefes almak isteyenler için sanatsal aktiviteye ev sahipliği yapıyor. 2019 yılında kurulan Anka Workshop, kurumsal firmalarda stresli çalışanlar ve bireysel başvuranlara bir nebze de olsa nefes aldırmak için resim ve heykel atölyeleri gerçekleştiriyor.

GÜNÜBİRLİK HEYKEL ATÖLYELERİ

Anka Workshop'u da yine stresli ortamlarda çalışan eski bir beyaz yakalı kurdu. Üretkenliğini artırmak ve keyif alacağı bir iş yapmak istediği için böyle bir girişimde bulunduğunu söyleyen Mesut Bozan, kurumsal firma çalışanlarına ve bireylere yönelik günübirlik resim ve heykel atölyeleri gerçekleştiriyor.

Atölyenin açılışının pandemi dönemine denk geldiğini hatırlatan Bozan, “Pandemi, açılışımızın çok yeni olduğu bir süreçte bizi buldu ve ne kadar süreceğini öngöremediğimiz bir süreçti. Bu sebeple kapatmaya kıyamadık. Pek çokları gibi borçlanarak bu süreci atlattık, daha doğrusu atlatma çabasındayız” diyor. Yaptıkları workshopların bir eğitim değil, günün stresinden kurtulmak için yapılan bir aktivite olduğunu söyleyen Bozan, katılımcılardan olumlu dönüşler aldığını ifade ediyor.

“KADIKÖY SANATA DEĞER VERİYOR”

Kadıköy’ün sanata her zaman değer veren bir ilçe olduğunu belirten Bozan, “Biz de bu değeri bilip konumlandık” dedi. Mesut Bozan, Kadıköylü katılımcıların yanı sıra farklı semtlerden pek çok katılımcıyı da ağırladıklarını belirtiyor.

Adres: Serasker Caddesi, Arın Apartmanı No: 61 D:4 Kadıköy/İstanbul