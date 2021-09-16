Kadıköy Çizgi Festivali başlıyor

Kadıköy Belediyesi'nin 2016 yılında hizmete açtığı Hasanpaşa Mahallesi’ndeki Karikatür Evi, sadece Kadıköylülerin değil tüm İstanbulluların uğrak merkezlerinden biri haline geldi. Kadıköy Belediyesi, 2019 yılında KADFEST Uluslararası Çizgi ve Sahaf Günleri kapsamında gerçekleştirdiği festivalle çizgi dünyasını sokağa taşımıştı. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl düzenlenemeyen festival bu yıl yoğun ve canlı bir programla gerçekleştirilecek. Karikatür Evi’nin hazırladığı festival bu yıl 24-26 Eylül tarihleri arasında Yoğurtçu Parkı’nda düzenlenecek. Çizer söyleşilerinden canlı çizimlere, sergilerden mezatlara kadar birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak festival, pandemi koşulları göz önüne alınarak düzenleniyor.
KAAN ERTEM’E SAYGI DURUŞU
Festivalin açılışı 24 Eylül Cuma günü saat 19.00’da gerçekleştirilecek. Festivalde haziran ayında hayatını kaybeden çizer Kaan Ertem’in anısına, moderatörlüğünü Güven Erkin Erkal’ın üstleneceği bir söyleşi yapılacak. Kaan Ertem’in 1992 yılında başlattığı imza kampanyası ile uzun süre sonra tekrar biraraya gelen Moğollar müzik grubu üyeleri de söyleşide Ertem ile anılarını paylaşacak. Leman dergisinin destekleriyle, Ertem’in kendi eserlerinin gösterileceği bir de sergi yer alacak. Açılış akşamında Moğollar sahne alacak.
MERAKLILARI İLE BULUŞACAK
Festival alanında kurulan stantlarda çizgi roman, karikatür dergileri ve ürünleri de meraklısı ile buluşacak. Bu yılki etkinliklere katılacak yayınevleri, dergiler, platform ve dernekler şöyle: Arkabahçe, Aspendos Yayınevi, Baobab Yayınları, Bayan Yanı, Beta Çocuk- National Geographic Kids, Büyülü Dükkan, Çizgi Roman Okurları Derneği, Desen Yayınları, Flaneur, İllüstratörler Platformu, Karakarga Yayınları, Karikatürcüler Derneği, Leman, Marmara Çizgi,Notabene Yayınları, Paralel Evren, OT Dergi, Sırtlan Kitap, Tefrika Yayınları, Tekir Kitap.
ÇOCUKLARA ÖZEL PROGRAM
Festivalde çocuklar da unutulmadı. Çocuk yayınevi standları ile birlikte çocuklar için atölye çalışmaları da yer alacak. İllüstratörler Platformu tarafından gerçekleştirilecek atölyelerde 24 Eylül Cuma günü saat 15.00’te Çağla Köseoğlu 6-9 yaş arası çocuklarla “Çocuklarla Çizim Atölyesi” düzenleyecek. 25 Eylül Cumartesi günü ise Aysun Neşeli “İllüstrasyon Çizim Atölyesi”nde çocuklarla buluşacak. 26 Eylül Pazar günü de saat 15.00’te İrma Zmiric Çetinkaya, 16.00’da ise Ümit Dizdar çocuklara bir saat boyunca çizim eğitimi verecek.
MEZAT BULUŞMASI
Koleksiyonerler için keyifli bir alışkanlık olan mezat bölümünde ise nadir bulunan, çizgi ve karikatür dünyasının dergi ve çizimleri meraklılarına açık artırma yoluyla sunulacak. Çizgi Roman Okurları Derneği’nin 26 Eylül Pazar günü düzenleyeceği mezat 15.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
FİLM GÖSTERİMLERİ
Festival programında bu yıl iki filmin gösterimi yapılacak. 25 Eylül Cumartesi günü saat 21.00’de, Oscar ödüllü Japon yönetmen Hayao Miyazaki’nin “Yürüyen Şato” filmi izlenebilecek. 26 Eylül Pazar günü saat 21.00’de de Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman’ın yönettiği “Örümcek Adam Örümcek Evreninde” gösterilecek.
CANLI ÇİZİM
25 EYLÜL CUMARTESİ
14.00 - Cengiz Üstün
15.00 - Anıl Gürak
16.00 - Necmi Yalçın
17.00 - Sibel Bozkurt
26 EYLÜL PAZAR
14.00 - Çubuk Animasyon
Güven Bilge, Mert Dolapçıoğlu
15.00 - Doruktan Turan
16.00 - Özgür Yıldırım
İMZA GÜNÜ
24 EYLÜL CUMA
ÇİZGİ ROMAN OKURLARI DERNEĞİ
16.00 - 18.00
Yıldırım Örer
25 EYLÜL CUMARTESİ
DESEN YAYINLARI
15.00 - 18.00
Burcu Yılmaz
MARMARA ÇİZGİ - PARALEL EVREN
15.00 - 18.00
Bülent Arabacıoğlu, Bülent Üstün, Cem Özüduru, Cengiz Üstün, Emrah Ablak, Ergün Gündüz, Levend Çanga, Memo Tembelçizer
PROFESÖR ÇİZGİ ROMAN KÜLTÜRÜ DERGİSİ
ÇİZGİ ROMAN OKURLARI DERNEĞİ
15.00 - 18.00
Cengiz Üstün, Ergün Gündüz, Ersin Burak, Hikmet Yamansavaşçılar, Necmi Yalçın, Ömer Muz
BAOBAB YAYINLARI
16.00 - 18.00
Fırat Yaşa
KARAKARGA YAYINLARI
17.00 - 18.00
Emirhan Perker
18.00 - 19.00
M. K. Perker
TARIK TOLUNAY
Gün boyu
26 EYLÜL PAZAR
İLLÜSTRATÖRLER PLATFORMU
14.00 - 18.00
Esra İlter Demirbilek, Fatima Yıldız Erkan, Günberk Gülderen, İrma Zmiric Çetinkaya, Serhat Filiz
TERS DERGİ
ÇİZGİ ROMAN OKURLARI DERNEĞİ
15.00 - 18.00
Alpay Ocak, Andaç Gürsoy, Behiç Pek, Bülent Arabacıoğlu, Cemil Cahit Yavuz, Cengiz Üstün, Dinçer Arslan, Gürcan Özkan, Güven Bilge, İbrahim Sarı, Mehmet İlhan, Mevlüt Uludağ, Necmi Yalçın, Servet Gürbüz, Tümer Geban, Zafer Temoçin
BAOBAB YAYINLARI
16.00 - 18.00
Ege Avcı
DESEN YAYINLRI
16.00 - 19.00
Hicabi Demirci
JBC
18.30 - 20.30
Ethem Onur Bilgiç
KARAKARGA YAYINLARI
19.00 - 20.00
Furkan Nuka Birgün
TARIK TOLUNAY
Gün boyu
SÖYLEŞİ
25 EYLÜL CUMARTESİ
ÇİZGİ ROMANDAN SİNEMAYA
19.00
Konuşmacılar: Devrim Kunter, Cem Özüduru
26 EYLÜL PAZAR
BATMAN TÜRKİYE’DE
17.00
Moderatör: Furkan Nuka Birgün
Konuşmacı: Ethem Onur Bilgiç
ÇİZGİNİN HER HÂLİ - ÇOCUK KİTABINDAN ÇİZGİ ROMANA
İLLÜSTRATÖRLER PLATFORMU
19.00
Moderatör: Nurgül Şenefe
Konuşmacı: Serhat Filiz
ATÖLYE
24 EYLÜL CUMA
15.00 - Çocuklarla Çizim Atölyesi, Çağla Köseoğlu, yaş: 6-9
16.00 - İllüstratörün Hayatta Kalma Rehberi, Nurgül Şenefe, yaş: 16+
25 EYLÜL CUMARTESİ
14.00 - Bay Kaktüs Karikatür Atölyesi, Erman Gülgeç, çocuk/yetişkin
15.00 - Günlük Hikâyelerini Kendi Karakterinle Tasarla, Esra Ölmez, yaş: 16+
16.00 - Giyilebilir Sanat Atölyesi: Ayakkabı Boyama, Fatima Yıldız Erkan, yaş: 16+
17.00 - İllüstrasyon Çizim Atölyesi, Aysun Neşeli, yaş: 6-9
18.00 - Karikatür Çiziyoruz, Kamil Yavuz, çocuk/yetişkin
26 EYLÜL PAZAR
14.00 - Sulu Boyama Etkinliği, Ayşe Nur Sağlamcı, yaş: 14+
15.00 - Birlikte Çizelim, İrma Zmiric Çetinkaya, yaş: 6-9
16.00 - Renkli Kalemlerin Çocuklarla Dansı, Ümit Dizdar, yaş: 6-9
17.00 - Tual Küpe Boyama, Itır Başar, yaş: 14+
Girişin ücretsiz olacağı üç günlük festivalde standlar 13.00-21.00 saatleri arasında gezilebilecek. Programdaki değişiklikleri, Kadıköy Belediyesi resmi sosyal medya hesaplarından ve aşağıdaki bağlantıdan takip edebilirsiniz: