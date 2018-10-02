Kadıköy Belediyesi’ne bir ödül daha

Kadıköy Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen yarışmada Sinematek Sinemaevi projesiyle ile ödül kazandı

Kültürel mirası koruma ve özendirme projelerini teşvik etmek amacıyla 2001 yılından bu yana Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen yarışmada Kadıköy Belediyesi Sinematek Sinemaevi ile ödül kazandı. Geçtiğimiz yıl restore edilerek kamunun hizmetine sunulan Karikatür Evi, Gençlik Sanat Merkezi, Suadiye Sanat Atölyeleri, Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi ve Ladikli Ahmet Ağa Çeşmesi ile ödül kazanan Kadıköy Belediyesi bu yıl da inşaatı devam eden Sinematek Sinemaevi projesiyle "Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması"nda ödüle layık görüldü.

Ödül ‘Kent yaşamı ve mevcut kamusal alanlar ile bütünleşmiş, çağdaş bir mimari tasarıma sahip projeleri, kentin kültürel ve sosyal dokusu içinde tamamlayıcı nitelikteki işlevlendirme önerileri, sivil toplum ile yerel yönetim işbirliğine dayalı projelendirme’ sürecini sürdürmesi nedeniyle verildi.

Bu yıl 17.’si gerçekleştirilen yarışmada jüri sonuçlarına göre 1 Koruma Büyük Ödülü, 3 Jüri Özel Ödülü, 8 Proje, 8 Uygulama, 11 Süreklilik ve 31 Başarı dalında proje ödüle değer görüldü. 62 belediyeden 123 proje ve uygulamanın katıldığı yarışmada 5 farklı kategoride dereceye giren belediyelere ödülleri, 15 Kasım Perşembe günü Antalya’da gerçekleşen YAPEX Restorasyon Fuarı’nda düzenlenecek töreni ile verilecek.