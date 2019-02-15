Kadıköy Belediyesi’nden sanat koleksiyonu

Kadıköy Belediyesi ressam Abidin Dino’dan Süleyman Saim Tekcan’a, heykeltıraş Azmi Sekban’dan Sahbi Chitoui’ye birbirinden farklı teknikler ve akımlarla yaratılan eserleri koleksiyona dönüştürdü

Koleksiyonda, Abidin Dino’nun özgün baskı eseri, Süleyman Saim Tekcan’ın ‘Gravür’, Ergin İnan’ın ‘O, Kadın’ ve ‘Berlin Mektubu’, Teoman Südor’un ‘Nuh’un Balıkları’, Yusuf Katipoğlu ‘Tekne ve Çocuk’ tablolarının da bulunduğu 20 eser yer alıyor. Sanat dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sıra, genç sanatçıların eserleri de koleksiyonda yerini aldı. Ressam Gökhan Deniz’in ‘Kötü Adamlar ve Tanıklıklar’ serisinden ‘Şiit, Ses Çıkarma!’ adlı tablosu, Kerem Ağralı’nın ‘Konsey’ tablosu bulunuyor. Tabloların yanı sıra Sahbi Chitoui’nin ‘Su Satıcısı’, Ümit Öztürk’ün Nazım Hikmet ve Namık Kemal heykelleri yer alıyor.

Koleksiyonda şu eserler yer alıyor:

TABLOLAR

Abidin Dino, Baskı Resim.

Bülent Çetinor, Paşalimanı Adası, Suluboya.

Ergin İnan, “O, Kadın”, Karışık Teknik.

Ergin İnan, Berlin Mektubu, Karışık Teknik.

Gökhan Deniz, “Kötü Adamlar ve Tanıklıklar” serisinden “Şiiit, ses çıkarma!”, Tuval Üzerine Karışık Boya.

Hasan Kıran, Çatalhöyük'de Yaşam 4, Ağaç Baskı.

İnci Deniz Ilgın, Haydarpaşa, Suluboya.

Kerem Ağralı, Konsey, Tuval Üzerine Akrilik ve Akrilik Kalemi.

Mustafa Ayaz, Kâğıt Üzerine Karışık Teknik.

Nur Ataibiş, İsimsiz, Karışık Teknik.

Suna Tüfekçibaşı, İstanbul'da Olmak-4, Tuval Üzerine Yağlıboya.

Süleyman Saim Tekcan, Gravür, 2014

Süleyman Saim Tekcan, Gravür, 2016

Taner Alakuş, Minyatür.

Teoman Südor, Nuh’un Balıkları, Tuval Üzerine Yağlıboya.

Yusuf Katipoğlu, Tekne ve Çocuk, Tuval Üzerine Yağlıboya.

Zekai Ormancı, Kompozisyon IV, Kolaj.

HEYKELLER

Azmi Sekban, Heykel

Eti Behar, Pieta, Bronz.

Sahbi Chitoui, Su Satıcısı, Bronz.

Ümit Öztürk, Namık Kemal

Ümit Öztürk, Nazım Hikmet