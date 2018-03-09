Haftalık Bağımsız Gazete 09 Mart 2018
Yaşam
“Onun sıcaklığı olmadan yaşayamam”
“Onun sıcaklığı olmadan yaşayamam”
Şehrin Kadıkeyfi
mecra’da Kadın Buluşması
mecra’da Kadın Buluşması
Kente Kadıköy'den Bak
Bu hafta ne izlemeli?
Bu hafta ne izlemeli?
Eğitim
Hep birlikte öğrenmek için...
Hep birlikte öğrenmek için...

Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları kuruldu

Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları, “Tarihöncesinden Ortaçağ’a Kadıköy Arkeolojisi” adlı ilk kitabıyla kuruluşunu ilan etti

Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları kuruldu
GazeteKadıköy

Kadıköy Belediyesi 1984’teki oluşumundan bu yana, zaman zaman Kadıköy’e ilişkin kitaplar yayımladı. Yayımlanan bu az ama değerli kitaplar, kurumsallaşmış bir külliyat oluşturma gereğinin öncül çabaları olarak da değerlendirilebilir.

Kadıköy Belediyesi’nin bugüne dek yayımladığı kitapların önde gelenlerine baktığımızda; I. Dünya Savaşı sırasında Kadıköy Belediye Şube Müdürlüğü yapan Celal Esad Arseven’in “Kadı Köyü Hakkında Belediye Araştırmaları”, Necdet Sakaoğlu’nun danışmanlığında hazırlanan “Kadıköy Çeşmeleri”, Dr. Müfid Ekdal’ın “Bizans Metropolünde İlk Türk Köyü Kadıköy” ve “Kadıköy Sokakları” gibi çalışmaları ile çok sayıda ve çeşitli sergi kataloglarının çok geniş bir zaman diliminde, geniş aralıklarla yayımlanabildiğini görüyoruz.

Kadıköy Belediyesi, Kadıköy’ün sanat ve kültür hayatı açısından yeniliklere, nitelikli kültürel etkinliklere açık ve bu yönde beklentileri olan nüfus yapısına karşılık verecek, kurumsal bir çizgide ilerleyecek, profesyonel bir yayıncılık anlayışı oluşturma görev ve sorumluluğu içinde Şubat 2018’de yayımlanan ilk kitabıyla Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları’nı kurdu.

DEVAMI MART’TA

KBKY’nin Şubat 2018’de yayımlanan, arkeolog öğretim üyeleri Prof. Dr. Necmi Karul ve Dr. Gonca Dardeniz öncülüğünde hazırlanan ilk kitabı “Tarihöncesinden Ortaçağ’a Kadıköy Arkeolojisi” bu kültürel atılımın ilk ürünü. Mart 2018’de yayımlanacak olan TESAK’ın 2014’te gerçekleşen ilk etkinliği “Ankara Sanat Tiyatrosu’nun 50+1. Yılı” sempozyum kitabını, “Kadıköy Belediyesi Ulusal Tiyatro Yarışması 2017”nin ödül alan oyunlarının yer alacağı çalışma izleyecek.

KBKY’nin 2018 yayın programında araştırmacı ve koleksiyoner Ferda Çağlayan’ın “Kadıköy Heykelleri” kitabı, araştırmacı yazar Burak Çetintaş tarafından hazırlanan iki ciltlik “Kadıköy Tarihi”, eski Kadıköy Belediye Şube Müdürü Celal Esad Arseven hakkında, biri sanatçı kişiliği üzerine olmak üzere, iki biyografik çalışma, kuruluşundan bu yana TESAK’ta düzenlenen söyleşi dizileri, sempozyum ve panellerin kitapları, Akademi Kadıköy’ün etkinliklerinden oluşturulan “Açık Akademi Kent Seminerleri” dizisi, Karikatür Evi eğitmenleri tarafından hazırlanan “Sen de Karikatür Çizebilirsin” adlı karikatür eğitim kitabı bulunuyor.

Kadıköy Belediyesi, yörenin geçmişteki ve günümüzdeki toplumsal ve kültürel oluşumlarıyla ilgili araştırmaları, anı ve belgelerle desteklenen kitapları, bilimsel ve kültürel söyleşi, panel, sempozyum metinlerini, sanatçılar, edebiyatçılar ve yapıtları hakkında kaleme alınan eserleri, bibliyografya çalışmalarını okuyuculara sunmaya devam edecek.

KBKY’nin yayımladığı kitaplar çeşitli platformlarda internetten satılıyor, kitabevi satışı için yetkili dağıtım firması da Emek Kitap olarak belirlendi.

Yayınevi iletişim adresi: kulturyayinlari@kadikoy.bel.tr

Etiketler; #Kadıköy Belediyesi #kadıköy tarihi #arkeoloji #kültür yayınları
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.