Kadıköy 40 yıl sonra yeniden Sinematek'e kavuştu

Yapımı tamamlanan Kadıköy Belediyesi Sinematek Sinema Evi aralık ayında yapılacak resmi açılış töreni öncesi gösterimlerine başladı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Sinematek Sinema Evi hem sinema sanatına katkı sağlayacak hem de Kadıköy’ün kültür atlasına kıymetli bir işaret koymuş olacak” dedi

Fotoğraflar: Gürbüz ENGİN

Kadıköy Belediyesi, 25 Ağustos 1965 tarihinde Onat Kutlar ve arkadaşları tarafından İstanbul’da kurulan ve 1980 askeri darbesiyle birlikte kapanan Sinematek Derneği’nin mirasını, Sinematek/Sinema Evi projesiyle yaşatıyor. Sinematek / Sinema Evi pandemi koşullarının dayattığı uzun bekleme sürecinin ardından yeni binasında gösterimlerine başladı. Aralık ayında yapılacak resmi açılış töreni öncesi bir tanıtım gecesi düzenlendi. Geceye; Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Onat Kutlar’ın eşi Filiz Kutlar, Yılmaz Güney’in eşi Fatoş Güney, Türk Sinematek Derneği’nin kurucularından şair, yazar, çevirmen Cevat Çapan, Goethe Enstitüsü Müdürü Mani Pournaghi Azar, oyuncular, yönetmenler ve sinema yazarları katıldı.

Emin Alper

“SİNEMA SALONUNUN BÜYÜSÜ”

Buluşmada ilk konuşmayı Sinematek / Sinema Evi’nin Genel Sanat Yönetmenliğini yapan yönetmen, akademisyen, senarist Emin Alper yaptı. Alper, “Şu an kapılarımızı açmamızda büyük katkıları ve emeği olan belediye başkanımız Şerdil Dara Odabaşı’na teşekkür ediyorum. Sinematek kapandıktan 40 sene sonra, bu uzun hasret bugün burada bitiyor. Bu Jak Şalom’un bir rüyasıydı, kendisinin Kadıköy Belediyesi’ne götürdüğü teklifin sonucu proje haline getirildi burası. Bir önceki dönemin Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’na da buradan teşekkür ediyorum. Ve bu tarihi bina, aslına uygun olarak sıfırdan yapıldı ve Sinematek’in hizmetine sunuldu.” dedi.

Alper, “Sinematek’in tek işlevi nadir bulunan filmleri seyirciye ulaştırmak değil. Bu filmleri aynı zamanda bir toplu gösterim perspektifi içerisinde seyirciye sunmak. En önemlisi sinema salonunun büyüsü içerisinde seyirciye sunmak. Panellerle söyleşilerle entelektüel olarak bu gösterimleri desteklemek ve nihayetinde burayı bir kültür merkezi haline getirmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Fatoş Güney

“SİNEMA SANATINA ALAN AÇACAK”

Yılmaz Güney’in eşi Fatoş Güney’in de katıldığı gece Yılmaz Güney’in Umut filminin gösterimiyle başladı. Fatoş Güney: “Sinematek özgür filmlerin bir sesi. Yılmaz Güney’in Umut filmindeki hikaye, babasının yaşadığı gerçek bir hikayedir ve 1970 – 71 yılında sansürün yakasına yapıştığı filmlerden birisidir. Bugün halen Yılmaz Güney filmlerine gizli bir sansür var. Sinematek’in de bu konuda özel bir alan açacağına ve sinema sanatına, Türkiye’nin kültür ve sanat hayatına mutlaka değerli katkıları olacağına inanıyorum.” dedi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı

“SİNEMA KÜLTÜRÜNÜ ZENGİNLEŞTİRECEK BİR KURUM OLACAK”

Sinematek / Sinema Evi projesinin hayata geçirilmesinden dolayı büyük mutluluk ve gurur yaşadığını söyleyen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, konuşmasında şunları dile getirdi: “Türkiye’de Sinematek’in acısı tatlısıyla uzun bir macerası var. Bu maceranın tamamı, mutluluk ve iyi hatıralar üzerine kurulmuş değil. Ama bugün mutluyuz. 12 Eylül’ün gadrine uğramış bu eşsiz kurumun, 40 yıl sonra Kadıköy Belediyesi’nin çatısı altında yeniden hayata dönmesinin gururunu yaşıyoruz. Sinematek Sinema Evi’nin kuruluşunda emeği geçen başta Jak Şalom ve Aykurt Nuhoğlu olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Sinematek / Sinema Evi programında gündelik ticari kaygıların uzağında, ulusal sinemamızın ve dünya sinemasının seçkin örneklerini sinema severlerle buluşturacak. Böylece hem sinema sanatına katkı sağlayacak hem de Kadıköy’ün kültür atlasına kıymetli bir işaret koymuş olacak. Burası sadece sinema değil. Başta atölye ve sergiler olmak üzere çeşitli etkinliklerle de takipçilerinin sinema kültürünü zenginleştirecek bir kurum olacak.”

Mani Pournaghi Azar

Gecenin konuklarından Goethe Enstitüsü Müdürü Mani Pournaghi Azar da konuşmasında: “Sinema pek çok alanda yeni ufuklar açabilir, yeni deneyimler yaşama fırsatı sunabilir. Sinematek / Sinema Evi’nin programının da bu çerçevede olacağına inanıyorum.” dedi.

Filiz Kutlar

“HEM HÜZÜNLÜ HEM DE DEĞERLİ”

Sinematek Sinema Evi hakkında duygularını paylaşan Filiz Kutlar, “Sinematek’in tekrar bu şekilde hayata dönmesi benim için çok değerli. İlk günden bugüne kadar süreç nasıl işledi biliyorum. Jak Şalom’un büyük emeğiyle gerçekleştirildi. Benim için çok önemli, Onat Kutlar’ın adı verildi. Bu çok hüzünlü hem de çok değerli. Onat Kutlar’ı hatırlıyor olmak, unutmamak önemli şeyler. Kadıköy Belediyesi’nin Kadıköylüler için büyük bir hediyesi bu.” diye konuştu.

ÖDÜLLÜ BİNA

Kadıköy Belediyesi, 19. yüzyıl sonlarında Celalettin ve Şadiye Erk tarafından yaptırılan ancak bir süre sonra yıkılan tarihi köşkü yeniden inşa ederek Sinematek/Sinema Evi olarak Kadıköylülerin hizmetine sundu. Tarihi köşkte 160 kişilik Onat Kutlar Sinema Salonu, film arşivi, kitaplık, sergi ve film izleme alanları yer alıyor. Sinemayı sanat olarak değerlendiren izleyici için bir kültür merkezi işlevi görmeyi, sinema tartışmayı ve sinema üzerine söz üretmeyi amaçlayan Sinematek / Sinema Evi mimari projesiyle iki ödül kazandı. Belediyelerin şehirlerdeki yaşam kalitesini artıran projelerini teşvik etmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Marmara Belediyeler Birliği’nin düzenlendiği Altın Karınca Ödülleri’nde ‘Mimari ve Kentsel Tasarım’ kategorisinde ve kültürel mirası koruma ve özendirme projelerini teşvik etmek amacıyla 2001 yılından bu yana Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen yarışmada ödül aldı.

GÖSTERİMLER BAŞLADI

Sinematek/Sinema Evi 13 Kasım’dan itibaren iki ya da üç aylık programlarla İstanbul seyircisine sinema tarihinin kilometre taşlarından örülü seçkiler ve onlara eşlik eden panel, konferans, sergi gibi etkinlikler sunacak. 13 Kasım Cumartesi günü başlayan programda, Alman Dışavurumculuğu’nun çekirdek filmleri olarak kabul edilen sekiz filmin yanı sıra dışavurumculuk üzerine bir belgesel ve dışavurumculuğun modern sinemaya etkilerini göstermeyi amaçlayan dört modern filmden oluşan bir küçük seçki yer alıyor. 25 Kasım’da düzenlenecek panelde hem Alman Dışavurumculuğu hem de onun günümüz sinemasına etkileri gösterilen filmler özelinde ayrıntılı bir biçimde masaya yatırılacak.

GÖLGELER DİYARINDA SERGİSİ

Goethe-Institut İstanbul’un katkılarıyla hazırlanan Dışavurumcu Alman Sineması programında ayrıca Alman Sinematekinin döneme ilişkin görsel arşivinde yer alan materyallerden derlenen Gölgeler Diyarında adlı fotoğraf sergisi ve Doktor Caligari’nin Muayenehanesi filminin Volumetrik Video teknolojisiyle gerçekleştirilmiş bir kısa film uyarlaması olan VR Enstalasyon çalışması Cesare’ın Rüyası yer alıyor. Gölgeler Diyarında 12 Kasım 2021-30 Ocak 2022 tarihleri arasında Sinematek/Sinema Evi sergi salonunda ziyarete açık olacak. Cesare’ın Rüyası VR Enstalasyonu ise 12-28 Kasım tarihleri arasında iki hafta boyunca yine Sinematek/Sinema Evi Sergi Salonu’nda izlenebilecek.

METİN ERKSAN TOPLU GÖSTERİMİ

Sinematek/Sinema Evi’nin yeni salonunda seyirciyle buluşacak ilk toplu gösterimin konuğu ise 2022'de aramızdan ayrılışının 10. yılı olacak öncü auteur yönetmenlerden Metin Erksan. Toplumcu gerçekçi sinema geleneğinin başlatıcılarından ve altmışlı yıllarda yaptığı gerçekçi filmlerle sinema tarihine damgasını vurmuş bir isim olan Erksan’ın filmleri toplu bir biçimde yeni kuşaklara sunulacak.

BELGESELLER VE KISA FİLMLER

Seçkide ayrıca Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali ile birlikte hazırlanan yedi filmlik bir belgesel serisi ve ulusal ve uluslararası festivallerde çeşitli ödüller kazanan yönetmenlerin kısa filmlerine de yer verilecek. Kısa film gösterimlerine kadın yönetmenlerin kısalarıyla başlanacak.

Yeni programla ilgili ayrıntılı bilgi için sinematek.kadikoy.bel.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.

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