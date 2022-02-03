“Julie”, Kılçık Mekân’da

Tiyatro Fora’nın “Julie” adlı oyunu şubat ayı boyunca Kılçık Mekân’da

Dürtüleriyle hareket eden çılgın ve bekâr Julie, lüks evlerinde yılbaşı gecesi bir doğum günü partisi vermektedir. Aynı gece babasının şoförü Jean ile yaşadıkları, onun hayatta kalma mücadelesine dönüşür. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve sınıfsal çelişkilerin sorgulandığı “Julie”de insanın varoluş sorunlarıyla burjuva ahlakının ikiyüzlülüğü masaya yatırılıyor. “Julie”, yazıldığı dönem de bugün de ele aldığı konunun çarpıcılığıyla ve Strindberg’in dehasıyla önemli tiyatro klasiklerinden biri haline gelen oyunun çağdaş bir versiyonu.

Julie, 5, 12, 18 ve 26 Şubat Cumartesi günü 20.00’de Kadıköy Kılçık Mekan’da.