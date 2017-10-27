Haftalık Bağımsız Gazete 27 Ekim 2017
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Japonya’nın geleneksel davul sanatı CKM’deydi

Geleneksel Japon davulu ‘Taiko’yu dünyaya tanıtan “Ondekoza” grubu Caddebostan Kültür Merkezi’nde konser verdi

Japonya’nın geleneksel davul sanatı CKM’deydi
GazeteKadıköy

Berkay YALAZ

1969 yılında Japonya’nın Sado adasında kurulan ve geleneksel Japon davulu ‘Taiko’ ile performans sergileyen Ondekoza grubu, Japonya İstanbul Başkonsolosluğu ve özel bir şirketin organize ettiği Türkiye turnesi kapsamında, Caddebostan Kültür Merkezi’nde sahne aldı.

Konsere Japonya İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara ve Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun yanı sıra sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Kendilerine has ritimleri ve dans performanslarıyla geleneksel davullarını dünyaya tanıtan grup büyük alkış aldı.


Ondekoza grubu adına konuşan Matsuda, iki ülkenin kültürünün birbirine yakın olduğunu belirterek, “Japonya ve Türkiye iki dost ülke. Biz Taiko gösterisi yaparken, burada Türk kültürü hakkında birçok şeyi öğreniyoruz. Biz grup olarak bu dostluğa katkıda bulunmak istiyoruz. Ortak bir projede yer alabiliriz. Japon Taiko’sunun ve Mehter’in farklı faklı yönleri var ama benzer çok yanlarımız da var. Birlikte çalarsak çok güzel bir şey çıkacağına inanıyorum.” diye konuştu.


Konser öncesi bir açıklama yapan Japonya İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara da, “Türkiye’de de Japonya’da da davul ile ilgili bir kültür var. Birbirinden çok uzak olan iki ülke. Fakat davul kültürü her iki ülkede de var. Bu yüzden iki ülkenin benzer olduğunu düşünüyorum” dedi.

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