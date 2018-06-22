Japonlar’dan Kadıköy’e müzikli Konnichi Wa*

Türk müziği yapan ünlü Japon müzik grubu Hassy&Geceler, Kadıköy sokaklarında Barış Manço şarkıları söyledi

Gökhan KARAKAŞ

Japonya’da yaşayan 8 gencin Türk müziği yapmak için kurduğu Hassy&Geceler adlı grup; Berlin, Paris ve Strazburg konserlerinin ardından İstanbul’a geldi. Resmi konserleri olmadığı için İstanbul sokaklarında gönüllü mini konserler veren Japon müzisyenler, Barış Manço şarkılarından Türk milli marşlarına kadar pek çok melodiyi seslendirirken ilginç görüntüler oluşturdu.

SOKAKLARDA BARIŞ MANÇO ŞARKILARI

Tokyo’da yaşayan müzisyen Kyosuke Haşimoto, Barış Manço’nun Japonya’da verdiği konserler sırasında henüz çocuktu. Manço’nun seslendirdiği şarkıları unutmayan Haşimoto hayatını müzik yaparak kazanmaya başlayınca, çok sevdiği Türk ve Japon melodilerini harmanlamaya karar verdi. 1890’da Japonya’nın güneyinde batan Ertuğrul fırkateyni hakkında çekilen filmin Türkiye’yi daha çok tanıtmasıyla Haşimoto, 2015 yılında Hassy-The Nighters adıyla bir müzik grubu kurdu. Türk sanat müziği ve Türkçe müzik için en uygun enstrümanları biraya getirmek isteyen Haşimoto, basgitarda Kohei Demaçi, kanunda Miçiko Suzuki, kemanda Nana Coconuts, gitarda Go Arai, piyanoda Taomoyuki İçinohe, davulda Takuro Tanaka, darbukada Takafumi Sakai’yi gruba aldı.

AVRUPA TURNESİ DÖNÜŞÜNÜ ERTELEDİLER

Türk sanat müziğinin etkileyici melodilerini Japonya’nın binlerce yıllık müzik anlayışıyla harmanlayan Geceler, kısa süre içinde Japonya’da çok sevildi. Sanat merkezlerinde ve konser salonlarında verdikleri konserlerle Türk müziği ve kültürünü tanıtan Geceler darbukayı da kullanmaya başladı. Biz Heybeli’de Her Gece Mehtaba Çıkardık, Elbet Bir Gün Buluşacağız, Kadehimde Zehir Olsa, Gülünce Gözlerinin İçi Gülüyor gibi eserlerin yanı sıra Hababam Sınıfı, Selvi Boylum Al Yazmalım, Hayat Sevince Güzel, Gülen Gözler gibi film müziklerini de yorumlayan grup, geçtiğimiz hafta konser turnesine çıktı. Fransa’da Paris ve Starzburg’un ardından Almanya’da Berlin’e geçen Geceler, dönüşlerini 2 gün erteleyip İstanbul’a geldi.

“TÜRK MÜZİĞİNİN RİTMİ İNANILMAZ GÜZEL”

Japon müzik grubu Taksim’de bir otelde kalırken yaptıkları müziğin doğduğu şehri inceleme fırsatı buldu. Bir konser davetleri olmamasına rağmen müzikleriyle İstanbulluları tanıştırmak isteyen Geceler, kaldıkları 2 gün boyunca sokaklarda çaldı. En büyük ilgiyi Kadıköy’de gören Geceler’in ezgilerine kalabalık da eşlik etti. Grubun kurucusu Kyosuke Haşimoto, “Türk müziği öylesine etkileyici ki hemen her çalgı ile harika ritimler ortaya çıkıyor. Çocukluğumdan beri dinlediğim melodileri Japon müziğiyle harmanlamak beni mutlu ediyor. Ertuğrul 1890 filmi Japonya’da Türk kültürünü daha çok fark ettirdi. Biz de bu iki kadim halkı daha da yakınlaştırmak için müzik yapmaya devam edeceğiz. Daha sonra da başka müzik türlerini kendi yorumumuzla harmanlayacağız.” dedi.

“ERZİNCAN HALAYLARINI SEVİYORUM”

Kanun ustası Miçiko Suzuki, “Atatürk’e hayranlığımız bizi Türkiye’ye çok yaklaştırıyordu. Ertuğrul 1890 filmi ile atalarımızın birlikte kahramanlık hikâyelerine imza attığını gördük. Erzincan halaylarını ve Biz Heybeli’de şarkısını çok seviyorum. En büyük isteğimiz İstanbul ve Ankara’da konser vererek kendimizi anlatma fırsatı elde etmek.” dedi.

128 YIL ÖNCE BAŞLAYAN DOSTLUK

19. Yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkiler güçlü bir dostluğun başlangıcı olmuştu. 1889 yılında Ertuğrul fırkateyni II. Abdülhamid’in Japon imparatoru Meiji’ye gönderdiği hediyeleri Tokyo’ya götürmüştü. Osmanlı deniz kuvvetlerinin güçlü ama bakımsız gemisi Ertuğrul 16 Eylül 1890’daki dönüş yolunda Japonya’nın güneyinde fırtınaya yakalandı. Kushimoto kayalıklarına çarparak batan Ertuğrul’daki 587 Osmanlı deniz askerinden 69’u kurtuldu. Kushimoto köylüleri tarafından kurtarılan askerler, 128 yıl önce iki ülke arasındaki dostluğun temellerini attı. İran-Irak savaşının sürdüğü 1985 yılında ise Tahran’da mahsur kalan 215 Japon’u ülkelerine götüren THY uçağının kaptan pilotu Orhan Suyolcu da Japonlar tarafından çok sevildi. Japonlar, milli mücadeleyi başlatarak dünyaya örnek olan Mustafa Kemal Atatürk’e de büyük saygı duyuyorlar.

* Merhaba